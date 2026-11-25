Марсилия пусна билети на половин цена за сблъсъка с Левски

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Олимпик Марсилия предприе любопитен ход преди домакинството си на Левски в Лига Европа. Френският гранд предлага билети с 50% намаление за двубоя със "сините" на стадион "Велодром" в рамките на промоционалната си кампания Black Weeks.

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Привържениците могат да се възползват от специалната оферта при закупуването на минимум четири билета, като максималният брой пропуски на един потребителски профил е осем.

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По този начин най-евтините билети за срещата с българския тим струват едва 10 евро вместо обичайните 20 евро. Промоцията обхваща много от различните категории на стадиона, като цените на билетите с намаление варират между 10 и 37,50 евро.

С промоционалната кампания ръководството на Олимпик се стреми да привлече повече привърженици на трибуните на "Велодром", който разполага с капацитет от над 67 000 зрители.



Подобна инициатива бе организирана и за домакинството на Льо Ман, така че намалението не е насочено единствено към двубоя с Левски.

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