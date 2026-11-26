Сула сравни Алдаир и Майкон с Хакими и Нуно Мендеш

Един от играчите на Левски, родени във Франция - Мазри Сула, даде интервю пред авторитетното издание "L'Equipe“ часове преди мача на "сините" с Олимпик Марсилия на "Велодром". Любипитно е, че той сравни Левски именно с френския гранд.

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„Левски е Олимпик Марсилия на България. Най-популярният клуб в страната, подкрепян от изключително страстна публика. Където и да играем, те винаги са там. Не спират да пеят и да подкрепят отбора. Просто е невероятно“, заяви бившият играч на Черно море.

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„Има четири или пет отбора над останалите. След това разликата с другите е прекалено голяма. Левски, ЦСКА, Лудогорец и Ботев Пловдив формират водещата група. По-надолу в класирането финансовите възможности и инфраструктурата невинаги са на необходимото ниво, като това важи най-вече за терените. На върха на българския футбол заплатите могат да се конкурират с тези в някои клубове от Лига 1", добави той.

Мазир Сула похвали сериозно титулярните бекове на Левски с тези на европейския шампион ПСЖ. „Според мен Майкон и Алдаир са двамата най-добри крайни защитници в първенството. Ако направим сравнение, напомнят ми на Ашраф Хакими и Нуно Мендеш“, каза още Сула.

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