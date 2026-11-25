Капитанът на Марсилия Тимъти Уеа призна, че да играеш за този отбор си има своите трудности. През лятото той замени Пиер-Емил Хьойберг като капитан на тима. Американският национал разказа, че това се е случило в труден момент. Утре той ще се изправи срещу шампиона на България Левски в среща от Лига Европа на "Стад Велодром".
"Когато ми дадоха лентата, ситуацията не беше идеална. Смятах, че е важно да оставят ролята и лидерството на Пиер (Хьойберг). За мен, Пиер си остава основният капитан и го оставям да се изразява", каза синът на Джордж Уеа в интервю за “Гардиън”. "Невероятно чувство е да си смятан за лидер, особено когато това идва от треньора. Работих много тук и фактът, че ме виждат като лидер, способен да води отбора и да продължи да го прави, е чудесен", допълни той.
“Много от медиите искат Марсилия да губи. Когато загубим, всички ни атакуват, а когато печелим, никой не ни отдава заслуженото. Марсилия е мразен клуб. Няма нищо по-хубаво да играеш за такъв отбор, когато побеждаваш. Обичам да съм от тази страна, защото това те мотивира, дава ти онзи стремеж и глад, желанието да успееш и да печелиш”, каза още Уеа.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago