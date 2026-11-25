Тимъти Уеа: Много хора мразят Марсилия и искат да губим

Капитанът на Марсилия Тимъти Уеа призна, че да играеш за този отбор си има своите трудности. През лятото той замени Пиер-Емил Хьойберг като капитан на тима. Американският национал разказа, че това се е случило в труден момент. Утре той ще се изправи срещу шампиона на България Левски в среща от Лига Европа на "Стад Велодром".

"Когато ми дадоха лентата, ситуацията не беше идеална. Смятах, че е важно да оставят ролята и лидерството на Пиер (Хьойберг). За мен, Пиер си остава основният капитан и го оставям да се изразява", каза синът на Джордж Уеа в интервю за “Гардиън”. "Невероятно чувство е да си смятан за лидер, особено когато това идва от треньора. Работих много тук и фактът, че ме виждат като лидер, способен да води отбора и да продължи да го прави, е чудесен", допълни той.

🚨🇺🇸 Timothy Weah sur les critiques des médias : 😤 « Les médias veulent absolument que Marseille perde .. Quand on perd, tout le monde nous critique, et quand on gagne, personne ne nous félicite. Marseille est un club détesté, et il n'y a rien de mieux que de gagner pour un club détesté. J'adore être du côté des détestés, car ça me donne cette motivation, cette envie, cette soif de réussir et de gagner des titres. » @guardian #TeamOM — La Minute OM (@LaMinuteOM_) November 24, 2026

“Много от медиите искат Марсилия да губи. Когато загубим, всички ни атакуват, а когато печелим, никой не ни отдава заслуженото. Марсилия е мразен клуб. Няма нищо по-хубаво да играеш за такъв отбор, когато побеждаваш. Обичам да съм от тази страна, защото това те мотивира, дава ти онзи стремеж и глад, желанието да успееш и да печелиш”, каза още Уеа.

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Снимки: Imago