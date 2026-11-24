Прокуденият Камдем: Раздялата е трудна, но ще продължа да нося Левски в сърцето си

Оливер Камдем се сбогува с Левски и привържениците на отбора с емоционално послание в социалните мрежи. Камерунският национал напусна „Герена“ по взаимно съгласие, след като в събота от клуба официално обявиха раздялата с него.

24-годишният десен защитник имаше договор до лятото на 2027 година, но през настоящия сезон взе участие в едва пет срещи. През август бранителят получи контузия на коляното, заради която претърпя операция и остана извън картотеката на „сините“ за основната фаза на Лига Европа.

Според информации в медиите, до раздялата се е стигнало и заради обтегнатите отношения между Камдем и старши треньора Хулио Веласкес. Твърди се, че напрежението е ескалирало преди дербито с ЦСКА (0:3), когато защитникът реагирал остро на решението да остане извън групата за двубоя. На неговата позиция испанският специалист разполага с Алдаир и привлечения след контузията на камерунеца Хевертон.

Камдем пристигна в Левски през февруари 2025 година от Локомотив (Пловдив). Той записа общо 46 мача и един гол със синята фланелка, като бе част от състава, сложил край на 17-годишното чакане за шампионска титла.

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Ето какво написа Камдем:

„Скъпо семейство на Левски,

Трудно ми е да напиша тези думи. Преди да си тръгна, искам да ви благодаря за топлото посрещане още от момента, в който пристигнах. Дойдох тук с желанието да играя и да се развивам, а си тръгвам с привързаност към този клуб, каквато никога не съм си представял.

От февруари 2025 година насам споделихме толкова много – тренировки, мачове, моменти на радост, но и някои трудни периоди. Всичко това е част от онова, което ще нося със себе си. Но едно нещо ще остане завинаги запечатано в паметта ми – че бях част от отбора, който върна шампионската титла на Левски след 17 години.

Да споделя тази радост с всички вас беше един от най-хубавите моменти в кариерата ми. Знам колко много искахте тази титла. Възможността да допринеса за нещо толкова важно за този клуб и неговите привърженици е повод за гордост, която винаги ще нося със себе си.

С клуба се споразумяхме да прекратим договора ми, убедени, че това е най-доброто решение и за двете страни. Разделяме се с взаимно уважение и в добри отношения. Фактът, че днес пътищата ни се разделят, не променя благодарността ми за възможността, която Левски ми даде, нито за всичко, което преживях тук.

Благодаря на съотборниците си за всичко, което споделяхме всеки ден. На треньорския щаб – за отдадеността и за всичко, което научих. На ръководството – за доверието. И на всички, които работят за отбора, често зад кулисите – благодаря ви за помощта и добротата.

На вас, привържениците, искам да изразя най-дълбоката си благодарност. Накарахте ме да се чувствам обичан и пълноценна част от този клуб. Това означава изключително много за футболист, който идва от друга страна. Ще пазя скъпо вашата подкрепа, страстта ви и спомените за онези споделени моменти, които никога няма да забравим.

Иска ми се да бях намерил по-хубав начин да се сбогувам, но когато се чувстваш толкова добре на едно място, раздялата винаги е трудна.

Искрено ви пожелавам още много щастливи дни. Ще продължа да следя Левски и да се радвам на успехите му. Надявам се футболът отново да ни събере.

Благодаря за всичко, Левски!

С цялата си обич,

Оливер Камдем“.

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