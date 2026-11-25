Баскетболни национали към Светльо Вуцов: Пожелаваме му сухи мрежи

Баскетболните национали Константин и Лъчезар Тошкови се оказаха фенове на Левски, а техен много близък приятел пък е вратарят на "сините" Светослав Вуцов. Те използваха гостуването си в студиото на Sportal.bg, за да отправят и послание към стражът преди мача с Марсилия от Лига Европа.

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“Всички се надяваме Левски да победи. Вярвам, че сме по-класният отбор, с по-добри футболисти и наш много близък приятел е Светльо Вуцов. Пожелаваме му успехи и сухи мрежи, разбира се, да не допуска голове. Аз съм сигурен, че той в това отношение няма да има проблеми. Просто да отбележим повече голове от тях и всичко ще е наред.”, заяви Константин Тошков.

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Снимки: Sportal.bg