Един от нападнатите фенове на Левски с разказ за сблъсъците в Марсилия: Причакаха ни с палки и ножове

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Един от нападнатите привърженици на Левски в Марсилия д-р Йордан Трифонов разказа от първо лице за случилото се късно снощи във френския град. Той сподели, че група от около 30 души е атакувала българските фенове, които са били петима.

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"Прибирайки се след вечеря към хотела, ни причака огромна група, може би 30 човека, маскирани младежи. Двама бяха дошли с мотоциклети и каски. Нападнаха ни, бяха с палки. Показаха, че имат ножове. Питаха ни дали сме българи, ние се опитахме да смекчим положението. Бяхме петима човека, трима тръгнаха да бягат. Мен ме удариха няколко пъти по главата, след което с палки. Тръгнах да тичам, запалиха сигнални ракети и ме подгониха. Едната я хвърлиха, аз успях да се измъкна по едни стълби. В крайна сметка се размина. Колегата, който беше с мен, го свалиха на земята. Успял е да се оправи, като е казал, че е обикновен турист. Разминал се е с няколко шамара.

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Отидох в спешното, защото имах болка в черния дроб. Там се опитаха да забавят диагностиката. Накрая ме прегледаха и всичко мина ОК. Полицията идваше и само ми искаха лична карта. Другият пострадал е по-добре от мен. Няма щети по него. Добре съм, ще бъда на мача. Надявам се да бием, така всичко ще си е заслужавало. В неделя съм на работа", сподели д-р Трифонов.

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