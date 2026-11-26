Ръководството на Пирин обяви наследените задължения

Ръководството на Пирин излезе с изявление, в което е направен анализ на ситуацията след поемането на оперативното управление. Ветераните на "орлетата", които в момента контролират клуба, очертават тежката финансова и управленска криза, в която са поели цялата структура и обясняват, че за момента са изчистили около 30 хиляди евро задължения, като общата сума на тежестите е била 340 хиляди евро. Също така се обяснява, че реално акциите им са предоставени едва на 8 октомври, което прави малко над месец и половина

Инвеститор от САЩ и такъв с бизнес в Африка искат да възраждат Пирин, акциите бяха прехвърлени

"Уважаеми привърженици на Пирин,

Уважаеми благоевградчани,

Близо два месеца след окончателното прехвърляне на мажоритарния пакет акции на ПФК "Пирин 22" АД считаме за необходимо да запознаем обществеността с актуалното състояние на клуба и посоката, в която работим.

Периодът от май до октомври 2026 г. бе белязан от тежка финансова и управленска криза. Още в началото на септември група ветерани на Пирин, начело с Мирослав Митев, заявиха готовност да поемат отговорността за бъдещето на клуба. След повече от месец забавяне, на 8 октомври Георги Калпакчиев окончателно прехвърли акциите си. Настоящото ръководство пое клуба в условията на непосредствена опасност от загуба на професионалния лиценз, с наследени задължения в размер на 340 000 евро и без осигурен устойчив модел на финансиране.

Пирин остава без лиценз

До момента към НАП са изплатени близо 30 000 евро, като последното плащане преди това бе извършено през месец май. Успоредно с обслужването на наследените задължения се полагат ежедневни усилия за обезпечаване на текущата дейност на клуба.

Общият размер на получената финансова и материална подкрепа през последните три месеца възлиза на 55 320 евро. Изказваме своята искрена благодарност на Владимир Табутов, Димитър Калайджиев, Ангел Кутрев, Росица Малчева, Върбан Хаджигаев, Васил Димитров, Николай Ризов, Венко Папалюгов, Сашо Милчев, Кирил Лудачки, Борислав Войнишки, Георги Спасов и Венцислав Димитров от София, както и на всички останали, които не останаха безучастни към съдбата на Пирин.

Бизнесмен подаде ръка на Пирин в труден момент

Клубът продължава да търси и дългосрочно решение чрез привличането на стратегически инвеститор. Не е тайна, че се водят разговори с потенциални инвеститори от чужбина, но на този етап крайният им изход остава неясен. Отворени остават и възможностите за разговори с други потенциални нови собственици на клуба. За да бъдат привлечени такива обаче, Пирин трябва да покаже и докаже наличието на здрава организационна основа, финансова стабилност и реална перспектива за развитие - условия, които са трудно постижими в настоящата действителност.

Междувременно ОФК Пирин стартира изключително важен процес по покриване на изискванията за категоризация на детско-юношеската школа. Трябва да бъде ясно на всички, че стратегическият фокус на клуба последователно ще се измества към ДЮШ като основен източник на свеж човешки и финансов ресурс. Изграждането на съвременна футболна академия и реализацията на собствени футболисти са в основата на устойчивото бъдеще на Пирин.

В Пирин вече работят за бъдещето си извън професионалния футбол

Настоящото ръководство не е поело клуба с обещания за незабавни спортни успехи, а с отговорността да го съхрани, стабилизира и да създаде условия за неговото развитие. Обръщаме се към бизнеса, институциите и цялата пиринска общественост с призив за съпричастност и дългосрочна ангажираност. Еднократната помощ е жизненоважна, но устойчивото съществуване на клуба изисква постоянна и предвидима подкрепа.

Пирин е част от историята, идентичността и самочувствието на Благоевград. Неговото бъдеще е наша обща отговорност. Заедно можем да върнем достойнството на клуба!", написаха от стадион "Христо Ботев".

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