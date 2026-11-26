Арда защити Веселин Минев

Ръководството на ПФК Арда излезе с официална позиция по повод разпространените твърдения срещу помощник-треньора на отбора Веселин Минев. От клуба категорично отрекоха обвиненията, определиха случилото се като опит за злепоставяне на специалиста и обявиха, че той ще потърси правата си по съдебен ред. Ето какво написаха от Арда:

БФС предупреди Арда заради поредица от инциденти

"ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПФК АРДА ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕТНЯВАНЕ ИМЕТО НА ВЕСЕЛИН МИНЕВ

През последните няколко години около 30-40 деца от школата на клуба са минали през първия отбор. За нас е задължение да дадем шанс на младите таланти, които с гордост да носят екипа на АРДА. Това е и политиката на клуба. Ние няма да се подадем на различни амбиции на родителите, които смятат, че тяхното дете е най-доброто и има място в първия отбор на АРДА. За тази цел има треньорско ръководство, което преценява качествата на всеки един играч. Именно благодарение на тези специалисти в момента в АРДА играят едни от най-добрите футболисти, повечето от които са национали състезатели или потенциални такива.

Във връзка със случая, в който се злепоставя помощник - треньорът Веселин Минев, категорично заявяваме, че това не отговаря на истината. Както споменахме, че през последните години доста деца от школата имаха шанса да тренират с първия отбор и до този момент не е имало подобен проблем. Винаги треньорите са отправяли градивна критика, както е имало шеги между всички, което е нормално в един тренировъчен процес.

Искаме да заявим, че Веселин Минев, който бе опетнен от родител на дете, тренирало с първия отбор на АРДА, ще си търси правата по съдебен ред. Той вече е предприел необходимите действия и е нает адвокат, който да заведе дело за опетняване на името му".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google