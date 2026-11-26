Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния домакински двубой срещу Трабзонспор от основната фаза на UEFA Conference League.
Двубоят стартира в 22:00 ч. на ст. „Българска армия“.
Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 2. Дейвид Пастор, 3. Тамиму Уору, 19. Андрей Йорданов, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о, 94. Исак Соле, 67. Каталин Иту, 34. Васил Каймаканов, 11. Мохамед Брахими, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц.