Левски мечтае за нова паметна европейска вечер, но този път на митичния "Велодром"

Слушай на живо: Марсилия - Левски

Левски гостува на Марсилия в един от най-големите си европейски мачове през последните години. "Сините" се изправят срещу френския гранд в двубой от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Срещата на митичния "Велодром" стартира в 19:45 часа.

Футболистите на Хулио Веласкес пристигат във Франция със самочувствие, след като записаха две поредни победи в европейските клубни турнири. Столичани заемат десетата позиция в класирането със седем точки и са със сериозни шансове да продължат към елиминационната фаза на надпреварата.

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Марсилия е под №31 във временното класиране с едва три точки и няма право на повече грешки, ако иска да продължи европейското си участие.

"Сините" започнаха пътя си в основната фаза със загуба от Залцбург (0:1), след което завършиха наравно с НЕК (1:1). Последваха впечатляваща победа при гостуването на Виктория (Пилзен) с 2:1 и минимален успех над полския Ягелония с 1:0 в София.

Настроението в лагера на българския тим е добро и след убедителната победа с 4:1 над Локомотив (София) в родното първенство.

В същото време Марсилия не се представя според очакванията в европейската надпревара. Футболистите на Бруно Женесио допуснаха три последователни поражения от Бешикташ, Олимпиакос и Щурм преди да запишат първия си успех - 1:0 при гостуването на Байер (Леверкузен).

Френският гранд претърпя неприятно поражение и през изминалия уикенд. Марсилия загуби с 2:3 от Льо Ман пред собствена публика, въпреки че имаше преднина от два гола. По този начин бе прекъсната серията от четири последователни победи на отбора във всички турнири.

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Най-сериозната въпросителна пред треньорския щаб на домакините бе състоянието на Пиер-Емил Хьойберг. Датският национал пропусна последния шампионатен двубой заради заболяване, но в последните часове стана ясно, че ще е готов за битката със "сините".



Сред най-опасните футболисти в състава на французите са бразилското крило Игор Пайшао, алжирският нападател Амин Гуири и американският национал Тимъти Уеа.

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От своя страна Хулио Веласкес даде ясно да се разбере, че Левски няма намерение да излиза в ролята на обречен отбор. Испанският специалист подчерта на официалната пресконференция преди срещата, че напрежението е върху домакините, а неговите футболисти трябва да останат верни на своята идентичност и да потърсят победата.

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Историята също дава поводи за оптимизъм на българския тим. Единственият досегашен официален двубой между Левски и Марсилия завършва с победа за "сините". На 1 декември 2005 година столичани надделяват с 1:0 в среща от груповата фаза на Купата на УЕФА, а в герой за българския тим се превръща Христо Йовов със своето фамозно изпълнение.

МАРСИЛИЯ - ЛЕВСКИ

Стадион: "Велодром", Марсилия

Главен съдия: Никола Дъбанович

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