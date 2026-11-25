Левски потегли без Сираков за Марсилия, легендата с основателна причина да не се качи на самолета

Отборът на Левски потегли без Наско Сираков за гостуването на Марсилия. Легендата на “сините”, който е и президент с почетна функция, не се качи на чартъра за Франция. Причината е, че той се е подложил на операция на очите.

Сираков не бе с отбора и при предишната визита в Европа - тази на Виктория (Пилзен), която родният шампион спечели с 2:1.

За разлика от него местата си в самолета заеха голяма част от директорите на клуба. Очаква се утре на “Стад Велодром” да присъства и собственикът Атанас Бостанджиев.

Срещата между Марсилия и Левски ще стартира от 19:45 часа.

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