Левски със стабилни изяви срещу френски отбори

Слушай на живо: Марсилия - Левски

Левски се подготвя за поредното си европейско предизвикателство, като този път "сините" ще се изправят срещу Марсилия в двубой от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Срещата стартира в 19:45 часа, а историческата статистика показва, че столичният гранд има положителни спомени от сблъсъците си с френски представители.

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До този момент Левски е изиграл общо пет официални срещи срещу отбори от Франция в европейските клубни турнири. В тях "сините" са записали две победи, едно равенство и две поражения при голова разлика 5:5.

Любопитното е, че една от победите е именно срещу Марсилия след фамозния гол на Христо Йовов.

Първият успех идва срещу Оксер. След поражение с 1:2 във Франция "сините" постигат победа с 1:0 на стадион "Георги Аспарухов" и елиминират съперника си, благодарение на правилото за гол на чужд терен.

На 1 декември 2005 година тимът побеждава именно Олимпик Марсилия. Този резултат остава един от запомнящите се моменти в европейската кампания на "сините".

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Последните официални сблъсъци на Левски с френски клуб са през 2010 година, когато българският тим среща Лил. След минимална загуба с 0:1 като гост "сините" завършват 2:2 на собствен терен.

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Предстоящият сблъсък с Марсилия ще бъде шести официален мач на Левски срещу френски представител. Българският тим ще се опита да продължи стабилните си изяви срещу клубовете от Франция и да повтори успеха си срещу Олимпик.

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