Трима контузени в Созопол

Созопол приема Марица (Пловдив) в последния си двубой за 2026 година. Срещата от предстоящия 17 кръг на Югоизточната Трета лига е в събота (28 ноември) от 14:30 часа на стадиона в Българово. Трима футболисти ще отсъстват за мача и това са трайно контузените Даниел Иванов и Стоян Кижев, както и полузащитникът Даниел Андреев.

“Последен мач от есенния дял на сезона. Надявам се да спечелим, макар че очаквам труден двубой. Марица разполага с млади и талантливи футболисти, които искат да се покажат. На практика ние лесни мачове нямаме и не можем да подценим нито един противник. Много се надявам да спечелим трите точки”, коментира старши треньорът Петър Кюмюрджиев пред официалния сайт на ФК Созопол.

Домакините от Созопол са 9-ти преди последния кръг, докато гостите са на предпоследното 17 място.

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