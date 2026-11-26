Звезден съперник и голям залог за ЦСКА в първата европейската вечер на новата „Армия“

Слушай на живо: ЦСКА - Трабзонспор

ЦСКА посреща турския Трабзонспор в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на Лига на конференциите. Срещата на стадион „Българска армия“ е с начален час 22:00. Възпитаниците на Маркус Гиздол ще се опитат да запишат първата си победа в основната фаза на надпреварата и да направят важна крачка към класиране за елиминациите.

Срещата ще отбележи завръщането на европейския футбол на стадион „Българска армия“ след повече от три години пауза. За последно „червените“ приеха съперник в международен двубой на съоръжението през юли 2023 година, когато отстъпиха с 0:2 пред румънския Сепси.

ЦСКА и Трабзонспор не са се изправяли един срещу друг в официален двубой до момента. „Армейците“ са намерили мрежата във всяка от трите си срещи в основната фаза, но все още нямат записана суха мрежа.

„Армейците“ заемат 28-ото място във временното класиране с актив от една точка след първите три срещи. Столичани отстъпиха с 1:2 пред Монако, завършиха наравно 2:2 при визитата си на Нордселанд, а в последния кръг загубиха с 1:2 от Панатинайкос в Атина.

Трабзонспор от своя страна се намира на 12-ата позиция с шест точки. Турският представител започна участието си с победи над КуПС (4:2) и Хартс (2:0), но в последния си двубой допусна домакинско поражение от Фрайбург с 0:1.

Безспорно най-голям интерес около гостуването на турския отбор предизвиква присъствието на Мохамед Салах. Египетската звезда пристигна в България в сряда при засилени мерки за сигурност. В групата на Трабзонспор са още бившият халф на Ливърпул Фабиньо и бившият страж на Манчестър Юнайтед Андре Онана.

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Въпреки звездната селекция Томас Райс има сериозни кадрови проблеми преди сблъсъка с българския тим. Германският специалист няма да може да разчита на осем футболисти. Извън сметките му останаха Джу Франкулиньо, Арал Симсир, Ернест Мучи, Стефан Савич, Тим Фолкарели, Арсений Батахов, Руслан Малиновский и Окай Йокушлу.

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Добрата новина за Маркус Гиздол е подобряващото се състояние на Теодор Иванов. Централният защитник получи контузия по време на лагера на националния отбор и пропусна гостуването на Ботев (Пловдив). Германският специалист не изключи възможността бранителят да започне като титуляр срещу турците. Извън сметките на наставника остава Котър.

Любопитен ще бъде и треньорският сблъсък между Маркус Гиздол и Томас Райс. Двамата германски специалисти се познават отлично, а настоящият наставник на Трабзонспор е добре запознат с българския футбол покрай престоя си начело на Лудогорец. Райс обаче призна на пресконференцията си преди срещата, че не смята това за предимство, тъй като двубоите в европейските клубни турнири са от различно естество.

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Сериозна роля в предстоящия сблъсък може да изиграе и подкрепата от трибуните. Трабзонспор няма да разполага със свои привърженици заради наказание от УЕФА, а ръководството на ЦСКА успя да осигури близо 2000 допълнителни места за феновете на „червените“

Евентуален успех тази вечер би върнал столичани в битката за място сред първите 24 отбора, които продължават към елиминационната фаза на надпреварата.

ЦСКА – Трабзонспор

Начало: 22:00 часа

Стадион: „Българска армия“, София

Главен съдия: Жереми Пиняр (Франция)

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