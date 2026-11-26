Френски хулигани нападнаха фенове на Левски в Марсилия, има пострадали

Слушай на живо: Марсилия - Левски

От вчера фенове на Марсилия обикалят улиците на града, за да търсят конфронтация с привърженици на Левски, които са пропътували разстоянието до Франция за днешния сблъсък от петия кръг на основната фаза на Лига Европа.

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Късно снощи група маскирани хулигани са нападнали хотел, в който са отседнали "сини" запалянковци, а Sportal.bg научи, че трима от тях са пострадали след бой с тръби. На друго място пък още трима българи са били атакувани, след което са били и обрани.

Както е известно, феновете на Левски получиха едва 500 билета за двубоя на "Велодром". Преди мача, който стартира в 19:45 часа, родните привърженици ще се съберат на обозначено място в града, откъдето ще бъдат ескортирани до спортното съоръжение.

"Не съм пряк очевидец на събитията. Участвах непосредствено в историята покрай публиката на Левски, която е дошла за гостуването на Марсилия. Вчера, пристигайки в града, отидохме на ресторант до пристанището в центъра. След прибирането ни към хотела забелязахме, че на няколко места има събрани групи от хора, които подвикваха към нашите групи. Това остана без никаква реакция от нас. Всичко беше нормално.

Един от нападнатите фенове на Левски с разказ за сблъсъците в Марсилия: Причакаха ни с палки и ножове

По-късно обаче, очевидно набелязвайки привържениците и локализирайки местоположението, което пребиваваме, има организация от местни фенове, въоръжени с палки и маски. Използвали са сигнални ракети. Едната е хвърлена по наш приятел и привърженик, който е успял да избяга и е успял да стигне, с риск за живота си, до хотела. След това, в продължение на няколко часа, групи маскирани са обикаляли около хотела с цел да намерят контакт с наши привърженици. Обикаляйки из града, са подвиквали провокативно “Левски”, очаквайки съответната реакция. За радост, всичко е приключило без някакви травми и инциденти, които да бъдат запомнени от потърпевшите за дълго време. Двама души са били, те са лекари. Измъкнали са се благодарение на това, че са физически добре подготвени. Това, което се случва тук, показва поредния двоен аршин в Европа. В София няма как да се случи такова нещо.

Идвайки тук, си мислихме, че попадаме в една държава от Европейския съюз, която може да гарантира сигурността на малкия брой фенове, които бяха допуснати. Разочаровани сме! Снощи нямаше нито един полицай към хотела. Очаквахме да има някаква подсигурена охрана пред хотела с феновете. След сблъсъците около хотела, е пристигнала една цивилна жена. Чак тогава местните власти са поели контрола над ситуацията около хотела.

Нашата група пътува с отбора. Ние сме хора, които се познаваме от много години. Хора, които са проверени. Няма как да има провокация от нас. От наша страна всичко е спазено", разказа един от феновете на Левски Веселин Монов.

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Снимки: Imago