Кошмар на Лудогорец свири Олимпик (Марсилия) - Левски

Реферът Никола Дабанович от Черна гора ще ръководи срещата от петия кръг в основната фаза на Лига Европа между Марсилия и Левски. Негови помощници ще бъдат сънародниците му Сърджан Йованович и Владан Тодорович, а четвърти съдия е Милош Бошкович. На ВАР са Томаш Квятковски (Полша), а АВАР - Федай Сан (Швейцария).

Двубоят е в четвъртък, 26 ноември, от 19:45 часа на „Велодром“.

Дабанович нашумя в България покрай друг евросблъсък. На 3 ноември 2022 година Дабанович ръководи Рома – Лудогорец (3:1) от груповата фаза на Лига Европа. Мачът на „Олимпико“ е решаващ за продължаването на двата отбора в турнира, а разградчани повеждат с попадение на Рик Джонатан.

През второто полувреме черногорецът отсъжда две дузпи за Рома, вкарани от Лоренцо Пелегрини в 56-ата и 65-ата минута. По-късно Дабанович отменя изравнителен гол на Нонато след намесата на ВАР заради нарушение на Рик Джонатан в началото на атаката, което е доста съмнително. В 90-ата минута пък показва директен червен картон на Оливие Вердон, отново след видео преглед.

Черногорецът е свирил и друг двубой с родно участие. На 25 март 2021 година ръководи световната квалификация България – Швейцария (1:3) на Националния стадион „Васил Левски“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google