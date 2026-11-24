Марсилия отряза и Левски, и УЕФА! Ето защо отказа да даде още 300 билета на "сините"

Ръководството на Левски излезе с официално изявление, в което обяснява защо властите в Марсилия са отказали да дадат поне още 300 билета за запалянковци на "сините". Според французите, липсвали достатъчно полицаи за охрана, а и имало опасност от терористичен акт.

"На вниманието на привържениците!

Левскари,

Със заповед на префектурата на департамент Буш-дю-Рон, част от който е Марсилия бе взето окончателно решение броят на привържениците на „Левски“, които могат да присъстват на мача от 5-ия кръг на основната фаза на UEFA Europa League, да бъде ограничен до 500 души.

Какъв е този произвол спрямо Левски и феновете му? УЕФА и българските институции защо мълчат?

ПФК „Левски“ сезира УЕФА, че не е приложено правилото, изискващо минимум 5% от капацитета на стадиона да бъде отпуснат за гостуващите фенове и че малката квота билети създадва огромни затруднения за нашите привърженици. Европейската централа оказа съдействие на клуба, влизайки в комуникация с префектурата и полицията на френския департамент и потърси възможности за разрешаване на възникналата ситуация, но местните власти отказаха да отпуснат допълнителна бройка от 300 билета.

Префектурата на департамент Буш-дю-Рон определя срещата като високорискова, като френските власти изтъкват също високото ниво на терористична заплаха в страната, планиран голям протест в деня на мача – 26 ноември и ограничените полицейски ресурси за обезпечаване на обществения ред.

ПФК „Левски“ отново изразява своето остро несъгласие с това решение, което лишава стотици наши привърженици от възможността да подкрепят отбора на „Стад Велодром“, въпреки че много от тях вече са организирали пътуването си и са направили разходи, за да присъстват на мача във Франция.

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Клубът благодари на всички левскари за тяхната непрестанна подкрепа. Убедени сме, че въпреки тези ограничения отборът отново ще усети силата на великата синя публика."

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