ЦСКА посреща Трабзонспор в червено

ЦСКА показа екипа, с който ще посрещне Трабзонспор на стадион „Българска армия“ в мач от четвъртия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите.

„Армейците“ ще излязат в първия си евромач на новия стадион „Българска армия“ с титулярните си червени екипи, като наред с това, от клуба пуснаха в продажба официална програма за двубоя.

„Европа отново е у дома!

Армейци,

Първият европейски мач на обновения ни стадион заслужава специален спомен.

Официалната програмка за двубоя с Трабзонспор ще бъде достъпна днес от 13:30 часа в клубния магазин на стадион „Българска армия“.

Цена: 3 евро.

Една вечер, която ще помним. Една програмка, която ще ни връща към нея“.

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