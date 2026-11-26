Пред препълнена зала в София! България с Везенков ще гони важен успех в квалификациите за ЕвроБаскет 2029

Мъжкият национален отбор по баскетбол на България се изправя срещу Дания в мач от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Срещата е днес от 19:00 часа в "Арена София", а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Това е втори мач за "лъвовете" от Група D в тази фаза на пресявките, като в първия селекцията на Любомир Минчев победи със 103-86 Румъния като гост.

Голямата новина за българските фенове е присъствието на суперзвездите Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър в състава на "трикольорите" за срещата. Огромният интерес към срещата личи и по броя продадени билети, като те свършиха ден преди двубоя, а организаторите пуснаха допълнителни такива, за да могат националния да получат още по-сериозна подкрепа от трибуните за важния мач от квалификациите за първенството на Стария континент.

Припомняме ви, че двама от баскетболистите, които играха в последния официален мач на България в столицата, отново са част от състава. Тогава Павлин Иванов вкара четири тройки срещу Черна гора. Днес той е капитан на България. Александър Везенков беше навършил 19 години само 18 дни преди онзи двубой. Сега се връща пред софийската публика като шампион на Евролигата с Олимпиакос и двукратен носител на наградата за най-полезен играч на сезона в турнира.

На 24 август 2014 г. около 500 зрители в зала „Универсиада“ гледат квалификацията за ЕвроБаскет 2015 между България и Черна гора. Воденият от Георги Младенов български отбор печели първата четвърт с 23-18. Гостите обръщат резултата със серия от 17-0 във втората част и се оттеглят на почивката с преднина от 41-34. България намалява разликата до шест точки преди последната четвърт, но Черна гора печели с 84-73.

Везенков започва като титуляр и за 36 минути записва 17 точки, 7 борби и 1 асистенция. Иванов влиза от пейката и за 26 минути отбелязва 16 точки, включително четири тройки от осем опита. Двамата са най-резултатните българи в срещата. Божидар Аврамов добавя 15 точки, 4 борби и 4асистенции. За Черна гора Тейлър Рочести отбелязва 17 точки, а Владимир Голубович завършва с 15 точки и 10 борби.

Екипът на Sportal.bg отново ще бъде на мястото на събитието, от където ще ви покажем всичко по-интересно часове преди мача както пред "Арена София", така и емоциите в спортното съоръжение, ще се постараем да говорим и с националите след двубоя, за да ви доближим максимално и до тяхната еуфория след срещата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/