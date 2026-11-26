Веласкес обяви групата на Левски за мача с Марсилия

Слушай на живо: Марсилия - Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за мача срещу Марсилия от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Аут от разширения състав остава Сержиньо, който все още не е напълно възстановен от контузията, получена срещу Ягелония (1:0).

Добрата новина е завръщането на Асен Митков, който взе участие само в двубоя с РБ Залцбург. След това той пропусна срещите с НЕК Неймеген, Виктория (Пилзен) и Ягелония. Сблъсъкът на "Велодром" е от 19:45 часа.

Левски мечтае за нова паметна европейска вечер, но този път на митичния "Велодром"

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Акрам Бурас, Асен Митков, Мазир Сула, Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.

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