Новият документален сериал за 100-годишната история на Локо (Пд) беше представен в София

Официалното представяне на филма, посветен на 100-годишнината на футболния клуб Локомотив (Пловдив) – който носи името „Любовта е черно бяла“, събра днес в кино „Одеон“ част от екипа и ветерани, журналисти, общественици. Това е второто подобно събитие след първата презентация, провела се на 20-и ноември в Пловдив с участието и на голямата клубна легенда Христо Бонев, чието име носи вече стадионът.

Зрителите имаха възможност да видят втората серия от филма, която проследява периода от 1969-а година до 1983-а година. Първата серия е посветена на периода от създаването на клуба през 1926-а година като Спортклуб (Пловдив) до 1969-а година, третата е от 1983-а година до спечелената шампионска титла през 2004-а, а последната от 2004-а до октомври 2026-а. Режисьорът на творбата Илиян Джевелеков, който сам е запален привърженик на „черно-белите“, описа в детайли работата по филма и подчерта, че идеята му в началото е била да направи пълнометражен документален филм и вместо това филмът ще бъде сериен в четири части, всяка от тях по 55 минути.

Сериалът проследява пътя на Локомотив от 1926 г. до днес – през поколения, легендарни личности, триумфи, трудни периоди и изпитания. Наред със спортните резултати, централно място в разказа заемат принадлежността, верността, паметта и идентичността на черно-бялата общност. Разказът за клуба неизбежно се преплита с историята на Пловдив, българския футбол и страната. Филмът е насочен не просто към привържениците на отбора, но и към всички, които се интересуват от историята на България, нейните спортни постижения, от съдбите на визионери и спортисти и от съдбовните обрати на последните 100 години, белязани от бурни политически и обществени промени.

Богатата стогодишна история на Локомотив Пловдив е изпълнена с разкази за възходи и падения, достойнство, талант, упорит труд и вяра в успеха. Филмът е и портрет на спортисти, фенове, граждани на Пловдив, изградили общност, която превръща клуба в нещо много повече от футболен отбор. Видни локомотивци са интелектуалци като художникът Георги Божилов-Слона, Енчо Пиронков, Атанас Кръстев-Начо Културата, Катя Паскалева, Йоан Левиев и други. Техните спомени и връзката им с „черно-белия клуб“ също е представена достатъчно значимо.

Сред участниците в документалния разказ са личности, оставили трайна следа в историята на Локомотив и на българския футбол – Христо Бонев, Георги Василев-Гочо, Едуард Ераносян, Христо Колев, Мартин Камбуров, Димитър Илиев, синовете на Аян Садъков - Ерол и Аян, както и редица други футболисти, треньори, деятели и представители на общността. Непринудени и естествени, като в личен разговор със зрителя, те споделят своите истории – емоционални, забавни, неочаквани разкази за перипетиите и победите в своя живот в клуба. Техните спомени и свидетелства, съчетани с богат архив от фотографии, видеоматериали и документи, изграждат многопластов портрет на един клуб и хората около него.

„Тръгнахме да правим филм, но материалът беше толкова много, че нямаше как – стана документален сериал. Благодаря на всички хора, които помогнаха – а също така и на хората, които изровиха фактите от историята на клуба, която дълги години назад беше фалшифицирана“, каза Илиян Джевелеков на презентацията в София.

Освен потомствената връзка на Илиян Джевелеков с Локомотив (Пловдив), останалите участници в екипа също са сериозно свързани с клуба от Парк „Лаута“. Сценарият също е дело на Джевелеков, в съавторство с Ангел Ангелов и Дончо Донев – изследователи и познавачи на историята на Локомотив Пловдив. Режисьор по монтажа е Александра Фучанска. Сериалът е продукция на Фондация „100 години Локомотив Пловдив“ в копродукция с „Мирамар филм“ – Илиян Джевелеков, Мила Войникова, Георги Димитров и Матей Константинов.

Първоначално замислен като пълнометражен документален филм, проектът прераства в сериал, след като над 20 часа заснет материал, архивни фотографии, видеа и документи разкриват мащаб, който изисква повече време и пространство. В продължение на повече от осем месеца Илиян Джевелеков и режисьорът по монтажа Александра Фучанска работят върху структурата и монтажа на продукцията.

Четирите епизода обхващат различни периоди от историята на клуба – от създаването му през 1926 г. до юбилейната 2026 година. Режисьорът Илиян Джевелеков каза, че сериите не са разделени симетрично в исторически план, а са избрани моменти от клубната история, които са оставили огромен отпечатък.

Първата среща на локомотивската общност със сериала ще бъде на 5 декември, когато един от епизодите ще бъде представен ексклузивно в рамките на 20-ото издание на традиционната „Черно-бяла Коледа“. От 6 декември и четирите епизода ще бъдат достъпни ексклузивно в платформата Neterra.TV PLUS за наем със 7-дневен период на достъп. Дигиталните билети за гледане са в продажба от 26 ноември. Във връзка с началото на продажбите Фондация „100 години Локомотив Пловдив“ е подготвила и специални награди за зрителите, закупили билети в периода на предварителните продажби.

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