Завършват стадион "Варна" до края на 2027 година

Бизнесменът Марин Митев коментира строежа на стадион "Варна", като изрази надежда, че до края на 2027 година спортното съоръжение ще бъде завършено.

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"Казвам за осми път - ние нямаме задължение да правим стадион. Правим го от добра воля. В момента си вкарваме капитала - 20 милиона "Спортен комплекс Варна", "Химимпорт" - и имаме да взимаме Бойко, което ни подари. 7 милиона мисля, че имаме да вземем от държавата, и смятаме с тези пари... В момента грубият строеж е приключил. С тези пари трябва да го оборудваме и да е готов", каза Митев пред БНР.

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