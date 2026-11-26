Приятелска вечеря преди ЦСКА - Трабзонспор

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Клубните ръководства на ЦСКА и Трабзонспор се събраха на приятелска вечеря в София преди днешния сблъсък от четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Мачът на стадион "Българска армия" е тази вечер от 22:00 часа.

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От страна на "армейците" присъстваха изпълнителният директор Вангел Вангелов, спортният директор Валентин Илиев, техническият директор Михаил Александров, управителят на стадиона Александър Владимиров и членът на Управителния съвет Васил Каназирев.

Трабзонспор беше представляван от вицепрезидента на клуба Зейят Кафкас, заместник-председателя Кемал Ертюрк, мениджъра на отбора Емрах Ток и директора по административните футболни въпроси Айсун Карахасаноглу.

След вечерята ръководителите на ЦСКА и Трабзонспор си пожелаха успех в предстоящия двубой.



Снимки: trabzonspor.org.tr

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