Започнаха спекулации за евентуален наследник на Моуриньо в Реал Мадрид

Ръководните фактори в Реал Мадрид разглеждат бившия селекционер на Франция Дидие Дешан като възможен наследник на Жозе Моуриньо. Информацията съобщи журналистът Серхио Валентин от Радио Марка в социалните мрежи.
Въпреки че през лятото португалският специалист получи пълна свобода при селекцията и изграждането на състава, шефовете на мадридския гранд са разочаровани от неубедителните изяви на терена и липсата на ясен игрови облик. Макар съблекалнята да застава зад своя наставник, позицията му остава разклатена. Към настоящия момент клубът все още не е предприел официални действия за освобождаването на Моуриньо, нито е стартирал преговори с френския тактик.
Моуриньо: В Реал Мадрид няма и не може да има спокойствие
В шампионата на Ла Лига „белите“ заемат третата позиция с актив от 21 точки след девет изиграни двубоя. В най-престижния европейски клубен турнир – Шампионската лига, на Реал Мадрид предстои домакински сблъсък срещу РБ Лайпциг на 21 октомври в рамките на третия кръг.
От лятото на 2026 година 58-годишният Дешан е без отбор, след като приключи дългия си престой начело на френския национален тим. Под негово ръководство „петлите“ завоюваха световната титла през 2018 г. и спечелиха Лигата на нациите през 2021 г., а освен това играха финали на Евро 2016 и Световното първенство през 2022 г.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages