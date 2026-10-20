Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид

Започнаха спекулации за евентуален наследник на Моуриньо в Реал Мадрид

  • 20 окт 2026 | 01:40
  • 463
  • 0

Ръководните фактори в Реал Мадрид разглеждат бившия селекционер на Франция Дидие Дешан като възможен наследник на Жозе Моуриньо. Информацията съобщи журналистът Серхио Валентин от Радио Марка в социалните мрежи.

Въпреки че през лятото португалският специалист получи пълна свобода при селекцията и изграждането на състава, шефовете на мадридския гранд са разочаровани от неубедителните изяви на терена и липсата на ясен игрови облик. Макар съблекалнята да застава зад своя наставник, позицията му остава разклатена. Към настоящия момент клубът все още не е предприел официални действия за освобождаването на Моуриньо, нито е стартирал преговори с френския тактик.

Моуриньо: В Реал Мадрид няма и не може да има спокойствие
Моуриньо: В Реал Мадрид няма и не може да има спокойствие

В шампионата на Ла Лига „белите“ заемат третата позиция с актив от 21 точки след девет изиграни двубоя. В най-престижния европейски клубен турнир – Шампионската лига, на Реал Мадрид предстои домакински сблъсък срещу РБ Лайпциг на 21 октомври в рамките на третия кръг.

От лятото на 2026 година 58-годишният Дешан е без отбор, след като приключи дългия си престой начело на френския национален тим. Под негово ръководство „петлите“ завоюваха световната титла през 2018 г. и спечелиха Лигата на нациите през 2021 г., а освен това играха финали на Евро 2016 и Световното първенство през 2022 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ханзи Флик: Мачът срещу ПСЖ е чудесна възможност да покажем колко сме добри

Ханзи Флик: Мачът срещу ПСЖ е чудесна възможност да покажем колко сме добри

  • 19 окт 2026 | 20:01
  • 6348
  • 17
Евертън разполага с изключително къс състав – срещу Челси това си пролича

Евертън разполага с изключително къс състав – срещу Челси това си пролича

  • 19 окт 2026 | 19:08
  • 1663
  • 1
Манчестър Сити ще отнесе безпрецедентна санкция, която би гарантирала изпадането му, твърдят в Англия

Манчестър Сити ще отнесе безпрецедентна санкция, която би гарантирала изпадането му, твърдят в Англия

  • 19 окт 2026 | 18:51
  • 53786
  • 32
Пелегрини увери, че е готов да бъде титуляр срещу Слован

Пелегрини увери, че е готов да бъде титуляр срещу Слован

  • 19 окт 2026 | 18:50
  • 652
  • 0
Алегри: Винаги се подлагам на съмнение, съжалявам за критиките към играчите

Алегри: Винаги се подлагам на съмнение, съжалявам за критиките към играчите

  • 19 окт 2026 | 18:30
  • 854
  • 0
Тиери Анри и Кейт Скот ще бъдат водещи на церемонията за „Златната топка“

Тиери Анри и Кейт Скот ще бъдат водещи на церемонията за „Златната топка“

  • 19 окт 2026 | 18:19
  • 1010
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паметен обрат на Спартак смълча Етър

Паметен обрат на Спартак смълча Етър

  • 19 окт 2026 | 20:53
  • 23892
  • 58
Венци Стефанов: ЦСКА ще открие "Армията" срещу Славия, свалям шапка на собственика им

Венци Стефанов: ЦСКА ще открие "Армията" срещу Славия, свалям шапка на собственика им

  • 19 окт 2026 | 17:25
  • 46552
  • 247
ЦСКА взе окончателно решение за мача с Лудогорец

ЦСКА взе окончателно решение за мача с Лудогорец

  • 19 окт 2026 | 17:37
  • 35303
  • 52
Георги Русев: В тунела гледам Де Врай с 250 мача в Серия "А", на терена обаче не беше по-бърз от нас

Георги Русев: В тунела гледам Де Врай с 250 мача в Серия "А", на терена обаче не беше по-бърз от нас

  • 19 окт 2026 | 15:56
  • 35221
  • 48
Манчестър Сити ще отнесе безпрецедентна санкция, която би гарантирала изпадането му, твърдят в Англия

Манчестър Сити ще отнесе безпрецедентна санкция, която би гарантирала изпадането му, твърдят в Англия

  • 19 окт 2026 | 18:51
  • 53786
  • 32
Наско Илиев: Ние, опитните, трябва да вдигнем националния отбор

Наско Илиев: Ние, опитните, трябва да вдигнем националния отбор

  • 19 окт 2026 | 15:30
  • 20211
  • 36