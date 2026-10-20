Започнаха спекулации за евентуален наследник на Моуриньо в Реал Мадрид

Ръководните фактори в Реал Мадрид разглеждат бившия селекционер на Франция Дидие Дешан като възможен наследник на Жозе Моуриньо. Информацията съобщи журналистът Серхио Валентин от Радио Марка в социалните мрежи.

Въпреки че през лятото португалският специалист получи пълна свобода при селекцията и изграждането на състава, шефовете на мадридския гранд са разочаровани от неубедителните изяви на терена и липсата на ясен игрови облик. Макар съблекалнята да застава зад своя наставник, позицията му остава разклатена. Към настоящия момент клубът все още не е предприел официални действия за освобождаването на Моуриньо, нито е стартирал преговори с френския тактик.

Моуриньо: В Реал Мадрид няма и не може да има спокойствие

В шампионата на Ла Лига „белите“ заемат третата позиция с актив от 21 точки след девет изиграни двубоя. В най-престижния европейски клубен турнир – Шампионската лига, на Реал Мадрид предстои домакински сблъсък срещу РБ Лайпциг на 21 октомври в рамките на третия кръг.

От лятото на 2026 година 58-годишният Дешан е без отбор, след като приключи дългия си престой начело на френския национален тим. Под негово ръководство „петлите“ завоюваха световната титла през 2018 г. и спечелиха Лигата на нациите през 2021 г., а освен това играха финали на Евро 2016 и Световното първенство през 2022 г.

🚨💣 CONFIRMED : Florentino Pérez has informed his inner circle that if things don't improve under José Mourinho, he plans to fire him and hire DIDIER DESCHAMPS as the club's new manager. AND AT THE SAME TIME, Some TOP, IMPORTANT EXECUTIVES at Real Madrid are now having DOUBTS about José Mourinho SERIOUSLY. IF HE CAN HANDLE THE PROJECT. They do NOT like what they're seeing from him. They believe they backed him very strongly, and he has NOT produced a big enough change in the team since his return. However, Mourinho still has the FULL support of the SQUAD. @JorgeCPicon @Sergivalentin_ 🇫🇷 — Madrid Pulse (@Madridpulse0) October 18, 2026

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Снимки: Gettyimages