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Френска легенда: Реал трябваше да пусне Винисиус през лятото

  • 17 окт 2026 | 15:49
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Френска легенда: Реал трябваше да пусне Винисиус през лятото

Бившият френски национал Марсел Десаи заяви, че Реал Мадрид е трябвало да се раздели с крилото Винисиус Жуниор. През този сезон бразилецът е отбелязал един гол и е подал три асистенции в 10 мача във всички турнири, като се представя неубедително под ръководството на треньора Жозе Моуриньо.

Моуриньо: Ако бях Винисиус, през лятото щях да поискам да напусна Реал Мадрид
Моуриньо: Ако бях Винисиус, през лятото щях да поискам да напусна Реал Мадрид

"Реал Мадрид е трябваше да пусне Винисиус. Трябва да търсят други футболисти. Връщаме се към партньорството Килиан Мбапе-Винисиус, но е явно, че то не сработва. Изразявайки личното си мнение като анализатор, бих казал, че би било по-добре Винисиус да си тръгне. Ще видим дали ще може да се отърси от целия негативизъм и критики, отправени към него", коментира шампиона от Мондиал 98 и Евро 2000 с "петлите" Марсел Десаи в интервю за beIN Sports. Винисиус носи екипа на Реал Мадрид от 2018 година.

Няма милост за Винисиус: тежкото му наказание остава
Няма милост за Винисиус: тежкото му наказание остава
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Снимки: Gettyimages

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