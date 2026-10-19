Разясниха причината Арда Гюлер да не бъде изгонен срещу Севиля

Липсата на ясни телевизионни кадри е попречила на ВАР да се намеси в спорната ситуация между Арда Гюлер и Пеке по време на двубоя между Реал Мадрид и Севиля, спечелен от „кралския клуб“ с 4:1. Според информация на испанския вестник “АС” нито една от наличните камери не е показала достатъчно ясно контакта между двамата футболисти, за да може да се прецени дали играчът на Реал е заслужавал директен червен картон. Инцидентът се случи през първото полувреме, малко преди Гюлер да открие резултата. Турският халф замахна с ръка към Пеке, а от лагера на Севиля имаха сериозни претенции за изгонването му. Ситуацията беше проверена от ВАР, но главният съдия Матео Бускетс Ферер не беше повикан да прегледа повторение на монитора край терена.

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От Ла Лига отричат да са укривали кадри от спорния момент. Оттам обясняват, че камерите са следили атакуващата фаза на играта в друга част на терена и не са заснели отблизо случилото се между Гюлер и Пеке. „Нямаше нито една достатъчно ясна камера, която да покаже точката на удара. Затова ВАР не се намеси“, посочва източник от съдийските среди пред “АС”. Според друга информация от съдийската комисия наличните общи планове позволяват да се предположи, че е имало контакт, но не и да се установи с каква част от тялото е нанесен ударът и къде точно е попаднал.

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Проблемът е засегнал и работата на съдиите, тъй като без подходящи повторения те не са разполагали с достатъчно доказателства за категорично решение. Недостатъчните кадри биха затруднили ВАР и при обратния сценарий — ако Бускетс Ферер беше показал директен червен картон, системата пак нямаше да има необходимите изображения, за да прецени дали наказанието трябва да бъде отменено. От AS припомнят, че подобен проблем се появи и в мача между Алавес и Хетафе през този сезон, което повдига въпроси за качеството на телевизионното заснемане дори на стадиони с голям брой камери.

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Снимки: Gettyimages