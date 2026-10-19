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Бивш шеф на Реал: Виждаме голове, изключителни играчи и в крайна сметка пак говорим за съдийството

  • 19 окт 2026 | 11:01
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Бившият футболист и ръководител на Реал Мадрид Хорхе Валдано изрази умората си от нестихващия дебат за съдийските решения след всеки по-важен мач и кръг в Ла Лига. Аржентинецът смята, че не се обръща достатъчно внимание на случващото се на красивите моменти и головете, а футболът остава на второ място пред интригите.

“Уморявам се от всичко това, наистина се уморявам. Виждаме голове, виждаме играчи на изключително ниво, но в крайна сметка отново говорим за съдиите. Футболът остава на второ място. Всичко се фокусира върху съдийството”, заяви Валдано.

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Той посочи, че цялото внимание на замесените сякаш в концентрирано именно в тази насока. Още от първата минута феновете по трибуните запяха песни срещу шефа на Ла Лига Хавиер Тебас, както и по отношение на друг съдийски скандал в Испания - този с плащани суми по казуса Негреира.

“От първата минута песните на феновете бяха срещу Тебас, срещу Негреира, срещу съдиите на двубоя. Треньорът на Севиля пък веднага след мача се оплака от съдийството в опит да оправдае поражението на своя отбор”, обясни аржентинецът. В неделя вечер Реал Мадрид надделя над Севиля с 4:1 с красиви голове на Арда Гюлер, Килиан Мбапе и новото попълнение Ян Диоманде. Повод за недоволството на треньора на андалусийците обаче изрази сериозни претенции към рефера най-вече относно положение в 22-ата минута, когато при 0:0 Гюлер удари в лицето Жерард Фернандес, което остана незабелязано от съдийската бригада.

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Снимки: Gettyimages

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