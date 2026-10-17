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Шокираща статистика на Винисиус, но Мбапе е лидер по пропуски

  • 17 окт 2026 | 16:35
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Шокираща статистика на Винисиус, но Мбапе е лидер по пропуски

В голяма част от началото на сезона Винисиус е в светлината на прожекторите, но не по грешните причини. Играчът, който обикновено се справя с огромното напрежение и редовно се представяше на ниво, е в един от най-лошите си периоди, а присъствието му на терена сякаш започва да се превръща в проблем за Реал Мадрид. Срещу Рома “белите” изглеждаха различен отбор след излизането му. За някои в Мадрид наказанието му от четири мача дори се определя като добра новина.

Статистиката нагледно демонстрира спада в представянето на бразилеца. От началото на сезона той е отправил 25 удара, като е вкарал само един гол. Очакваните голове от тези шансове са 3.14. Процентът му на успеваемост е 4.4, като той е с втората най-лоша статистика в петте големи европейски първенства за играчи, които са отправили над 20 удара.

Докато Винисиус не е във форма, отговорността за отбелязването на голове основно пада върху Килиан Мбапе. Французинът има седем гола в осем мача в първенството и още в Шампионската лига. Въпреки това и французинът има своите проблеми. Той е пропуснал 12 големи възможности за гол в рамките на 10 мача. Няма футболист в петте големи европейски първенства с повече пропуски. Неговите седем попадения в Ла Лига са дошли при очаквани голове от 8.85, което показва, че и неговата ефективност не е на нужното ниво.

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Снимки: Gettyimages

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