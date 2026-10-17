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Президентът на Ла Лига: Подбира ли Реал Мадрид ТВ само ситуации, които подклаждат недоволство?

  • 17 окт 2026 | 14:45
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Президентът на Ла Лига: Подбира ли Реал Мадрид ТВ само ситуации, които подклаждат недоволство?

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас отново взе отношение по разразилия се скандал около изказването му, в което съпостави съвременни медийни похвати с пропагандните методи на Йозеф Гьобелс. Футболният ръководител категорично защити позицията си, като подчерта, че критиката му е насочена единствено към комуникационния стил на клубната телевизия на Реал Мадрид, а не към дадена идеология или към привържениците на „белия балет“, които реагираха с официална позиция.

В своя публикация в социалните мрежи от днес Тебас потърси аргументи в академичните среди. Той посочи за пример задължителната университетска дисциплина „Обща теория на информационните съобщения“, изучавана в първи курс на специалност „Журналистика“ в Университета на Ла Лагуна.

„Тези механизми се изследват, за да се разбере действието на пропагандата и нейното влияние върху общественото мнение“, посочи Тебас. Той акцентира върху ясната разлика между сравняването на комуникационни модели и приписването на определена идеология на хората, които си служат с тях.

Ръководителят на испанския шампионат публикува и разяснение относно използваната академична програма за учебната 2025–2026 година, където присъства упражнение за пренасянето на 11-те пропагандни принципа на Гьобелс в съвременния свят. По думите му това доказва, че подобни похвати са обект на реален анализ в днешно време.

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„Точно затова изрично написах, че съпоставката засяга единствено тези пропагандни техники, а не идеология и категорично не феновете на Реал Мадрид. Това уточнение присъстваше още в първоначалния ми коментар, а не е добавено впоследствие“, категоричен бе Тебас.

Президентът на Ла Лига допълни, че паралелът му обхваща конкретни действия като системно повторение, тенденциозен подбор на факти и изграждане на образ на врага. Според него именно тези методи се прилагат от Реал Мадрид ТВ.

Тебас отправи и директни въпроси към клубната медия: „Подбират ли се само ситуации, които подклаждат недоволство? Повтаря ли се дадено съмнение до степен да изглежда като факт? Създава ли се постоянен образ на враг и премълчава ли се информация, опровергаваща тази версия?“

В изказването си функционерът засегна и споровете около часовете на двубоите, като попита защо клубът не оповести колко молби за промяна на програмата е подал и колко от тях са били уважени. Той заключи, че исканията за неговата оставка и острите декларации не дават отговори на повдигнатите от него съществени въпроси за фактите и методите на комуникация.

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