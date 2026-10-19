Седмица преди "Златната топка" Мбапе отнесе конкуренцията за друг приз

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе бе отличен с престижния приз „Златният Онз“, присъждан от читателите на френското списание „Онз Мондиал“ за най-добър футболист на сезона в Европа. Това признание идва точно седмица преди връчването на „Златната топка“, а френският голмайстор наследява трофея от своя сънародник Усман Дембеле, който триумфира през 2025 година.

🏆 Kylian Mbappé est le grand vainqueur du Onze d'Or 2026 ! Félicitations, @KMbappe ! 👏 https://t.co/tqc67WFgjn — Onze Mondial (@OnzeMondial) October 19, 2026

В основата на успеха на Мбапе стои впечатляваща кампания с над 40 отбелязани гола, гарнирана с историческо представяне на Световното първенство през 2026 година, където той се превърна в най-резултатния футболист в историята на планетарните форуми. За отличието за 2026 година нападателят на „кралския клуб“ събра 48,2% от вота и изпревари убедително звездите на ПСЖ Жоао Невеш (11,9%) и Хвича Кварацхелия (10,8%), които триумфираха в Шампионската лига с парижкия гранд.

След тях се наредиха Ламин Ямал (7,5%), Хари Кейн (4,4,%), Майкъл Олисе (2,9%), Витиня (2,8%), Деклан Райс (1,1,%) и Бруно Фернандеш (0,7%).

Исторически погледнато, носителят на „Златният Онз“ много често дублира успеха си и със „Златната топка“. Церемонията по връчването на най-ценния индивидуален трофей във футбола ще се състои точно след седмица в Лондон, а Мбапе е сред основните фаворити в една изключително оспорвана и отворена надпревара.

През 2025 година Дембеле постигна дубъл, грабвайки както Златният Онз“, така и съвместния приз на „Франс Футбол“ и УЕФА, докато през 2024 година победител бе Винисиус Жуниор.

Рекордьор по спечелени отличия на френското списание остава Лионел Меси с четири статуетки. Зидан и Платини са с по три, докато Кристиано Роналдо е печелил наградата два пъти. Любопитен факт е, че до момента нито един испански футболист не е вдигал този трофей.

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