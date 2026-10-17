Моуриньо: Ако бях Винисиус, щях да поискам да напусна Реал Мадрид

Реал Мадрид преживя два тежки последни мача срещу Виляреал и Рома, в които все пак спечели, но с цената на много нерви. Програма на тима продължава с домакинство срещу Севиля в неделя вечер, а на хоризонта е Ел Класико срещу Барселона следващата неделя. Между тях “кралете” ги очаква и сблъсък с РБ (Лайпциг) в Шампионската лига в сряда. На фона на всичко това Реал отново е забъркан в конфликт с президента на Ла Лига, а за капак Винисиус Жуниор е наказан. На редовната си пресконференция треньорът Жозе Моуриньо отново се оплака от редица неща и в свой стил изрази недоволството си от медиите. Ето какво заяви Специалния.

Какво е мнението ви за Севиля?

Севиля е силен отбор. В мачовете, които е загубил, е бил равностоен съперник. Когато играе като гост, винаги се бори. Луис Гарсия върши отлична работа. Ще бъде много труден двубой, но ние искаме да спечелим.

Как оценявате състоянието на отбора ви?

Играчите са уморени, но срещу Севиля няма да бъдат. Днес, съдейки по това, което научих от медицинския щаб, смятам, че са малко изморени, но ще бъдем готови. Разполагаме и с много добри варианти, ако решим да направим промени и да внесем свежест в отбора.

Как се справяте с характера на Винисиус?

Той е невероятно момче и е лесно да изградиш добри отношения с него. Всеки ден прекарвам известно време насаме с него. Изключително много го ценя, защото винаги успява да живее и да се справя с трудностите с усмивка. Ако бях на негово място, вероятно нямаше да остана тук. Щях да настоявам да напусна и да отида в държава, в която ме уважават. Но заради любовта си към Реал Мадрид и привързаността си към клуба той остана. Вярва, че нещата могат да се подобрят, и продължава да се усмихва. Няма нищо и никой, който да му отнеме тази усмивка.

Какво не ви хареса в поведението му при втория гол на Рома?

Искам да задам един забавен въпрос, защото и аз съм любопитен: интересува ли се някой в колко часа пристигаме във Валдебебас? А в колко си тръгваме? Забавно е.

Винисиус изигра много труден мач. Според мен основният виновник за това беше Гасперини, защото атакуваше постоянно по неговия фланг. Като треньор ми беше много трудно да правя промени. През второто полувреме Рома промени подхода си, а това, което не ми хареса при втория гол, беше самият характер на ситуацията. Резултатът беше равен и ние нямахме никакви проблеми. Не трябваше да постъпва така, но вече е минало и няма смисъл да правим драма от случилото се.

Направих пет смени, а не само една. Смяната е част от футбола. Винисиус трябва да работи повече. Не искам да давам обещания, защото не обичам да обещавам, но мисля, че в сряда ще бъде титуляр.

Давате ли на Винисиус съвети и по други въпроси?

Това са лични разговори. Когато поднови договора си, той подписа с убеждението, че Реал Мадрид е неговият дом и с желанието да продължи да пише история и да печели трофеи. Разбира се с всички в съблекалнята и е източник на радост за останалите.

Обмисляте ли да привлечете нови играчи през зимния трансферен прозорец?

Винаги разполагаме с 23-ма футболисти за даден мач. Утре Винисиус няма да бъде на разположение, но Милитао ще бъде. Що се отнася до нови попълнения, аз не искам нищо. Доволен съм от състава и от играчите. Имам усещането, че нормалното развитие е футболистите да стават по-добри — както индивидуално, така и колективно. Особено ако разполагаме с време и спокойствие, за да работим. Задача на треньора е да развива футболистите си. Не мога да искам нови играчи. Харесвам съставите с по-малко футболисти и ако някой нов дойде, друг ще трябва да си тръгне. Ако спортното ръководство обмисля нещо, тук сме, за да го обсъдим и преценим. Но инициативата няма да дойде от мен.

Какво ще кажете за играта на Валверде в центъра на терена?

Тук съм, за да правя това, което смятам, че е най-добро за отбора. Мисля, че ще дойде ден, в който изкуственият интелект и анкетите, които ще провеждат клубовете, ще ограничат треньорите до работата на терена. Но засега решенията се вземат от треньорите. Един инатлив наставник, който не е отворен към чуждото мнение… С цялото ми уважение, смятам, че има хора, които изразяват мнението си, защото обичат футбола, а други го правят, защото това им е работата. Но техните мнения не са по-ценни от моя анализ. Инатливият треньор е ограничен треньор. Също така обаче треньорът, който е отворен към всякакви мнения, не е добър треньор. Аз съм отворен към мнението на екипа си. Мога да променя решението си, но го правя въз основа на собствения си анализ, а не заради това, което мислят хората отвън. Мога да избера различни варианти — имам предвид Чуамени и Валверде. В един мач има много различни моменти и нюанси. Петте смени са важно предимство за отборите с дълбок състав.

Какво изисквате от халфовете си?

От тях искам да играят като халфове. Изисквам от тях да вършат работата, която се очаква от един полузащитник. Играч, който само се защитава, е ограничен. Ако само атакува, по-добре е да играе по фланга или като плеймейкър зад нападателя, на позиция №10. Това е много трудна позиция. За да бъдеш сред най-добрите, трябва да притежаваш качества на различно ниво.

Какъв е планът ви за Ендрик?

Мисля, че понякога ни е трудно да отдадем заслуженото на хората, когато правят нещо добре. Разкъсвате ги от критики, когато нещата се объркат. Заслугата е на момчето, което избухна с цялата си сила. Трябва да се отчете и начинът, по който спечелихме трите корнера, от които паднаха головете (б.р. - срещу Рома). За 10 минути имахме около седем корнера, защото упражнихме огромен футболен натиск.

Има много футболисти, които заслужават да играят. Не са само 11 — има 15-16. Лунин заслужава да играе и не се шегувам. Момче, което работи толкова усърдно всеки ден редом с най-добрия вратар в света, запазва позитивното си отношение, но не получава игрово време. Не мога да пусна и двамата едновременно. При полевите играчи е същото.

Всички ще се съгласим, че петимата футболисти, които влязоха и промениха мача, заслужават да играят и утре. Но какво да кажем за останалите? Диоманде не заслужава ли да играе? Кукурея не заслужава ли? Валверде не заслужава ли? Мбапе не заслужава ли? Именно това прави работата на треньора толкова трудна.

Колегите ми, които водят отбори с по-малко ресурси, ще кажат, че имам късмет. Наистина е късмет, но и малшанс да имаш журналисти като вас, които правят работата ми още по-трудна.

Преди началото на сезона казахте, че Арда Гюлер може да играе в основата на халфовата линия…

Той работи. Струва ми се, че на вас ви е много трудно да признавате заслугите и труда на хората. Изглежда, че негативните неща винаги си имат конкретен виновник, докато положителните са резултат от късмета. Арда е изключително талантлив футболист, който за щастие все още не е завършен продукт. Той притежава качествата да играе на различни позиции. Много съм доволен от него.

Хавиер Тебас и сравнението с телевизията на Реал Мадрид (RMTV)…

Вече знаете какво мисля по въпроса. Моля ви да не говорим за това, защото има граници, а вече се навлезе в територия, в която извинение може да има единствено ако става дума за клиничен случай. Ако не е така, няма оправдание и няма извинение.

Мисля, че привържениците на Реал Мадрид все по-добре разбират срещу какво се изправят. Както казах и преди, дори заради огромния престиж, с който испанският футбол се ползва в чужбина, би било по-добре да се опитаме да запазим тези неща в рамките на страната, вместо да излизат извън нея…

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