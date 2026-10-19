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Разкриха кой ще ръководи “Ел Класико”, феновете на Реал вече са недоволни

  • 19 окт 2026 | 11:21
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Разкриха кой ще ръководи “Ел Класико”, феновете на Реал вече са недоволни

Тежката задача да ръководи предстоящото “Ел Класико” се пада на 35-годишния рефер Хавиер Алберола Рохас, разкриват испанските медии. Той е съдия в Ла Лига от 2017 година, като в последните години свири някои напечените дербита между Реал Мадрид и и Атлетико Мадрид, както и финала за Купата на краля през миналия сезон между Реал Сосиедад и Атлетико.

Феновете на Реал Мадрид вече възроптаха в социалните мрежи срещу това назначение. Причината за това е едно скорошно решение на Алберола. В мача срещу Жирона през април тази година Килиан Мбапе бе ударен с лакът в наказателното поле от защитника на Жирона Витор Реис. В резултат на тежкия сблъсък дясната вежда на Мбапе бе разцепена и лицето му се покри с кръв. Това се случи в 88-ата минута. Арбелоа не отсъди дузпа, а ВАР също не се намеси и в крайна сметка двубоят завърши при резултат 1:1.

Името на Арбелоа бе замесено и в случая “Негрейра”. Според разследването той е сред реферите, които са наемали сина на бившия вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите (CTA) за “коучинг услуги” и психологическа подготовка. Самият рефер отрече да има нещо общо с корупционните обвинения срещу семейство Негреира, като е използвал услугите на сина само в качеството на професионален спортен психолог.

През тази седмица Арбелоа Рохас за първи път ще свири и мач от Шампионската лига. Това ще бъде утрешният сблъсък между Сабах и Борусия (Дортмунд).

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