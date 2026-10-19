Моуриньо: В Реал Мадрид няма и не може да има спокойствие

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо коментира убедителната победа с 4:1 над Севиля в Ла Лига. Португалският специалист изрази задоволство от реакцията на своите футболисти след предишните изпитания, но обърна внимание и на напрежението, съпътстващо работата на „Бернабеу“.

„Започнахме силно от първите минути. Играчите показаха висока мотивация и уважение към противника, чийто потенциал бяхме разучили детайлно. След мача срещу Рома демонстрирахме напълно различна динамика и енергия. Попадението на Севиля падна неочаквано за всички, но реагирахме правилно и решихме изхода на двубоя. Беше чудесна вечер, а завръщането на Едер Милитао значи изключително много за целия колектив – всички видяхме колко много преживя той и това ни развълнува“, сподели Моуриньо.

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Наставникът подчерта, че процесът по изграждане на оптимален състав продължава на фона на натоварената програма:

„Изиграхме отличен мач. Срещата с Рома беше изключително сложна, но отборът съумя да отговори подобаващо. Ние сме сплотен колектив и работим за подобряване на играта, макар че сме прекарали малко време заедно. С оглед на мащабите на Реал Мадрид е много трудно да запазиш спокойствието, с което разполагат треньорите в други клубове. Използваме всяка минута пълноценно. Още утре тренираме, а в сряда ни предстои мач с тим, който игра в събота и вече разполага с известно предимство", сподели португалецът.

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В сряда испанският гранд приема РБ Лайпциг в двубой от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

В първенството Реал Мадрид записа седем победи от девет мача, като до момента е допуснал поражения единствено от Бетис и Атлетико Мадрид, а скоро на тима предстои и дерби срещу Барселона.

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Снимки: Gettyimages