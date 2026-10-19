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Президентът на Ла Лига отново нападна Реал след снощната победа

  • 19 окт 2026 | 11:18
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Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас продължи словесната си атака срещу Реал Мадрид, след като феновете на „кралския клуб“ издигнаха провокативен транспарант по време на двубоя със Севиля. На него беше изписано: „Това не е футбол, това са Тебас и Негрейра“. Реакцията на шефа на испанското първенство не закъсня, като той използва случилото се, за да подкрепи предишните си обвинения към комуникационната стратегия на мадридчани.

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„Само два дни бяха достатъчни, за да започнат фактите да ми дават право“, написа Тебас в социалните мрежи. Той припомни, че по-рано е посочил журналиста Томас Гонсалес-Мартин от изданието “Ел Дебат” като глас на посланията на ръководството на Реал Мадрид. От клуба отговориха, че не носят отговорност за мненията на журналисти, които не са част от организацията.

Тебас обаче постави под съмнение това разграничение, след като привържениците на Реал издигнаха транспаранта, свързващ името му със случая „Негрейра“. „И сега ли ще обяснят това като мнение на човек, който няма нищо общо с клуба?“, попита риторично президентът на Ла Лига. Той отново настоя мадридчани да публикуват исканията си за промяна на часовете на мачовете и да покажат кои от тях са били удовлетворени.

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Конфликтът между Тебас и Реал Мадрид се изостри, след като ръководителят на Ла Лига сравни начина, по който клубната телевизия “Реал Мадрид ТВ” критикува съдийството, с пропагандните методи на нацисткия министър Йозеф Гьобелс. Мадридчани определиха думите му като недопустими и поискаха незабавната му оставка.

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Снимки: Gettyimages

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