Президентът на Ла Лига отново нападна Реал след снощната победа

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас продължи словесната си атака срещу Реал Мадрид, след като феновете на „кралския клуб“ издигнаха провокативен транспарант по време на двубоя със Севиля. На него беше изписано: „Това не е футбол, това са Тебас и Негрейра“. Реакцията на шефа на испанското първенство не закъсня, като той използва случилото се, за да подкрепи предишните си обвинения към комуникационната стратегия на мадридчани.

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„Само два дни бяха достатъчни, за да започнат фактите да ми дават право“, написа Тебас в социалните мрежи. Той припомни, че по-рано е посочил журналиста Томас Гонсалес-Мартин от изданието “Ел Дебат” като глас на посланията на ръководството на Реал Мадрид. От клуба отговориха, че не носят отговорност за мненията на журналисти, които не са част от организацията.

Han bastado dos días para que los hechos me vayan dando la razón. En mi post del 16 de octubre, señalé a Tomás González-Martín, de El Debate, como portaCOZ del discurso de la dirección del Real Madrid. El club respondió ese mismo 16 de octubre con un comunicado escudándose en las opiniones de «periodistas ajenos al club», sobre las que decía no tener responsabilidad. En mi respuesta del 16 de octubre, les pedí algo muy concreto: que desmintieran la comparación con Negreira que el periodista atribuía a fuentes del club y las acusaciones de que LaLiga les perjudica con los horarios. Que publicaran todas sus solicitudes de cambios y cuántas habían sido atendidas. TODO el balance, incluidas las peticiones aceptadas que estropean el relato de la persecución. Este 18 de octubre, Real Madrid TV vuelve a cargar contra mí y su grada de animación, coordinada y supervisada por el club, despliega una pancarta: «No es fútbol, son Tebas y Negreira». ¿También van a explicarlo como una opinión ajena al club? La coincidencia con el relato que denuncié está a la vista. Y hay algo especialmente grave: poner a personas concretas en la diana. En mi post del 16 de octubre ya recordé aquella frase: «Te pondré en contra a toda la afición del Real Madrid y no podrás ir por la calle». Lo ocurrido este 18 de octubre refuerza mi denuncia sobre ese intento de convertir las discrepancias con sus dirigentes en hostilidad de la afición contra una persona. Señalar, desacreditar y alimentar esa hostilidad es una enorme irresponsabilidad. Los dirigentes tienen la obligación de comprender las consecuencias de los mensajes que promueven y amplifican. Y otro ejemplo: su publicación del 17 de octubre sobre «la prensa internacional» . Las informaciones de Reuters, BBC o L’Équipe... que el propio Madrid reproduce cuentan que quien la pide es el Real Madrid. Convertir la cobertura de su exigencia en respaldo a esa exigencia es manipular. Basta leer su propia publicación para comprobarlo, como señalé en otro post. La dirección del Real Madrid se ha instalado en la manipulación y la falsedad, también en sus comunicados y publicaciones oficiales. Alimentan el agravio, repiten las acusaciones, ponen personas en la diana y después se presentan como víctimas cuando se denuncia el procedimiento. Pueden seguir pidiendo mi dimisión. Las preguntas sobre sus fuentes, sus acusaciones y los horarios siguen pendientes desde el 16 de octubre. Cada día ilustran mejor lo que denuncié. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 18, 2026

Тебас обаче постави под съмнение това разграничение, след като привържениците на Реал издигнаха транспаранта, свързващ името му със случая „Негрейра“. „И сега ли ще обяснят това като мнение на човек, който няма нищо общо с клуба?“, попита риторично президентът на Ла Лига. Той отново настоя мадридчани да публикуват исканията си за промяна на часовете на мачовете и да покажат кои от тях са били удовлетворени.

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Конфликтът между Тебас и Реал Мадрид се изостри, след като ръководителят на Ла Лига сравни начина, по който клубната телевизия “Реал Мадрид ТВ” критикува съдийството, с пропагандните методи на нацисткия министър Йозеф Гьобелс. Мадридчани определиха думите му като недопустими и поискаха незабавната му оставка.

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Снимки: Gettyimages