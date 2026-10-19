За последните десет години: Реал Мадрид с повече дузпи от Барса, каталунците с предимство при червените картони

На фона на постоянните спорове около съдийството в испанския футбол статистиката дава ясна представа за реалната картина на терена. Анализ на „Статс Пърформ“ за последното десетилетие показва, че Барселона е играла общо 862 минути с човек повече от съперниците си, което се равнява на близо десет пълни двубоя (9,57 мача). Тази статистика рязко контрастира с показателите на основните конкуренти на каталунците в лицето на Реал Мадрид и Атлетико Мадрид.

Кралският клуб има отрицателен баланс по този показател, като е прекарал 91 минути с човек по-малко на терена. Ситуацията при Атлетико Мадрид е още по-крайна – „дюшекчиите“ са играли с намален състав в продължение на цели 330 минути, което се равнява на 3,66 срещи.

Тези стойности са пряк резултат от показаните червени картони. Съперниците на Барселона са били гонени 59 пъти, докато футболисти на „блаугранас“ са получавали червен картон в 30 случая, което формира положителна разлика от 29 изгонвания. При мадридчани картината е съвсем различна: Реал регистрира 38 червени картона срещу 39 за опонентите си, а Атлетико е най-ощетеният тим в това отношение с 45 изгонени състезатели срещу едва 30 за противниците.

Реал Мадрид води по отсъдени дузпи

Статистиката обаче е в полза на Реал Мадрид по отношение на отсъдените наказателни удари. Столичани са на първо място по баланс между спечелени и допуснати дузпи за последните десет години. В полза на „белия балет“ са свирени 101 единадесетметрови удара срещу 45 в техен ущърб, което прави положителна разлика от 56 дузпи. Барселона е с баланс от плюс 43 наказателни удара (76 отсъдени в тяхна полза и 33 срещу тях), докато Атлетико е с актив от 57 изпълнени и 50 допуснати дузпи (плюс седем).

През разглеждания десетгодишен период трофеите в първенството също отразяват доминацията на лидерите – Барселона е спечелила пет шампионски титли, Реал Мадрид е с четири, а Атлетико Мадрид има една. В настоящата кампания воденият от Ханзи Флик тим заема първото място с пълен актив от 27 точки. Атлетико на Диего Симеоне следва плътно лидера с 26 пункта, а воденият от Жозе Моуриньо състав на Реал е на трета позиция с 21 точки преди наближаващото „Ел Класико“.

Фалове и наказания в европейски мащаб

Данните разкриват още един интересен детайл: Реал Мадрид е сред отборите с най-малко извършени нарушения в петте водещи първенства на Европа. Със средно 8,56 фала на двубой испанският гранд отстъпва единствено на ПСЖ (5,86), Евертън (7,43), Интер (8,14) и Торино (8,50).

Същевременно обаче „белите“ са сред най-строго санкционираните тимове на континента спрямо броя на извършените провинения. Реал получава официално предупреждение на всеки 4,28 фала. По-висока честота на картоните спрямо нарушенията имат единствено Хъл Сити (3,45), Венеция (3,55) и Дженоа (3,78), докато Евертън и Борнемут делят сходен показател от 4,33.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google