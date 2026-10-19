Реал Мадрид ТВ с нова жестока атака: Изправяме се срещу мръсната лига на Барселона, Тебас и Негрейра

Реал Мадрид ТВ отново изригна срещу Хавиер Тебас и Ла Лига след победата на „кралския клуб“ над Севиля, като обвини ръководството на испанското първенство в цензура, манипулация и тенденциозно отношение към мадридчани, продължавайки да нажежава страстите в тази своеобразна война с ръководството на местната лига. Клубната телевизия на Реал Мадрид посвети значителна част от коментара си на транспаранта срещу президента на Ла Лига, който беше издигнат от привържениците на „Сантяго Бернабеу“, но според медията не е бил показан по време на телевизионното излъчване на срещата.

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„По време на мача не беше показан транспарантът, изразяващ възмущението срещу Тебас. Той стана обект на цензура от страна на президента на Ла Лига. Тебас решава какво да бъде излъчвано и дава нареждания на коментаторите какво могат и какво не могат да казват. На него не му харесва, че Реал Мадрид ТВ показва кадри, които не се виждат по време на мачовете, които са цензурирани от самия Тебас. Той се меси и дава указания на коментатори и оператори какво може да бъде показвано. Реакциите на „Бернабеу“ бяха по-важни от головете“, заявиха от клубната телевизия.

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От Реал Мадрид ТВ отново отправиха обвинения и към съдийството в испанския футбол, настоявайки, че има тенденция в ущърб на отбора. „Ние не манипулираме кадрите от съдийските решения. Има изкривяване на състезанието. Съществува тенденция срещу Реал Мадрид, както се видя и в мача Бетис – Барселона“, коментираха от медията.

„Реал Мадрид се изправя срещу мръсната лига на Барселона, Тебас и Негреира. Мадрид изигра страхотен мач, а единственото, за което искат да говорят, са други неща. Хората, които изграждат този разказ, се опитват да насочат разговора в друга посока“, продължи острата тирада на клубната телевизия.

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Оттам дадоха за пример и медийното отразяване на Арда Гюлер, както и различното отношение към спорните ситуации в мачовете на Барселона и Реал Мадрид. Турският футболист удари с лакът играч на противника в 22-ата минута при 0:0, което бе подминато от съдийската бригада, но не и от треньора на андалусийците Луис Гарсия Пласа, който след срещата обвини реферите, че са помогнали на “белите”. „Осем въпроса за Гюлер, а нито един в деня, когато Хаусен получи удар в Елче. Севиля не се оплака от лакътя на Родри. Защо в деня на мача с Барселона от Севиля не се оплакаха и замълчаха, когато бяха сериозно ощетени? Може би знаят как стоят нещата. Това е случай за изучаване – накъде искат да насочат обществения разказ. Когато има оплаквания от съдийството, те говорят, но в деня на мача с Барселона мълчат. Разликата в анализа на двата двубоя е впечатляваща“, заявиха още от Реал Мадрид ТВ.

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Според клубната телевизия реакциите след срещата със Севиля имат за цел да отклонят вниманието от убедителната победа на Реал Мадрид. „Искат да изместят фокуса заради четирите гола, които получиха. Между другото, имаше нарушение срещу Гюлер преди една от ситуациите. Трябва да се осъди фактът, че след толкова силен мач всички искат да говорят за нещо друго“, настояха от медията.

В заключение Реал Мадрид ТВ постави под съмнение и отсъдената дузпа в полза на мадридчани, определяйки я като спорна и твърдейки, че решението е дошло, когато изходът от двубоя вече е бил ясен. „Отсъждат съмнителна дузпа, за да не можем да се оплакваме, при положение че мачът вече беше решен. При резултат 0:0 нямаше да я отсъдят“, завърши коментарът на клубната телевизия.

Случаят е поредният епизод от продължаващия конфликт между Реал Мадрид и президента на Ла Лига Хавиер Тебас. Напрежението се подхранва от постоянните взаимни обвинения около съдийството, телевизионното отразяване на спорните ситуации и случая „Негреира“, който продължава да бъде една от основните теми в испанския футбол.

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Снимки: Gettyimages