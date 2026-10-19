Официално от Съдийската комисия за Арда Гюлер: Няма категорични доказателства - ВАР не може да се намеси

Спорната ситуация около евентуалния удар с лакът на Арда Гюлер срещу Пеке през първото полувреме на сблъсъка между Реал Мадрид и Севиля при резултат 0:0 предизвика сериозно недоволство сред андалусийците. От лагера на гостите изразиха възмущение, че турският футболист не е бил изгонен с директен червен картон, което постави под прицел както съдийския екип във ВАР стаята, така и телевизионното заснемане, осигурявано от компанията „Глобал Футбол Продакшън“ (ГФП).

📌Una mejor repetición de la roja de la que se salva Arda Guler ➡️Esto mínimo es amarilla, pero el árbitro ni se entera, no la ve 👀El VAR no entra si se considera que es amarilla. Ahí está la discusión: ¿amarilla o roja? 🟥Roja. Agresión https://t.co/0WgqS2Pvwy — Armando Naranjo 🍊 Naranjazos (@Naranjazos10) October 19, 2026

Източници от Ла Лига поясниха защо липсва близък и категоричен план на спорния момент, въпреки че за предаването са използвани общо 23 камери. Причината е, че инцидентът е попаднал в обсега единствено на камерите с най-широк ъгъл – тази зад вратата, Скайкам и предназначените за следене на засадите. От лигата увериха, че не става дума за режисьорски пропуск, а за пълна липса на детайлен запис. Сигналът, предаван към телевизионния бус и излъчван в ефир, е абсолютно същият, с който е разполагал и отговорникът за ВАР на „Бернабеу“ – реферът Куадра Фернандес.

От Съдийската комисия също внесоха яснота по темата:

„От множеството камери на стадиона не всяка е приложима за нуждите на ВАР. Действието се развива зад гърба на главния арбитър и в зона без топка. Камерите не бяха насочени точно натам, с изключение на тези с много широк зрителен ъгъл. Моментът се вижда, но липсва детайлност. Не може да се прецени дали ударът е с рамо, с лакът, с длан или в лицето. Когато няма неопровержимо доказателство, не може да има и намеса. На терена нарушение не бе маркирано, а без категорични кадри ВАР няма правомощия да се намеси.“

Компанията „Глобал Футбол Продакшън“ пое телевизионното производство на мачовете от шампионата миналия сезон, наследявайки „Медиапро“. Дружеството е съвместен проект между „ХБС“ (в частта по продукцията) и италианската технологична фирма „НВП“ (за техническото обслужване) и има действащ петгодишен договор с Ла Лига до кампанията 2029/30 включително.

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