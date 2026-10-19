Моуриньо за ситуацията с Арда Гюлер: Никой не успя да ми покаже, че това, за което говорят, се е случило

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо отхвърли твърденията, че полузащитникът Арда Гюлер е трябвало да бъде изгонен при убедителната победа на Реал Мадрид над Севиля с 4:1 в Ла Лига. Португалският наставник на мадридчани заяви, че не е видял никакви кадри от предполагаемия удар с лакът срещу Жерард Фернандес и обвини колегата си начело на Севиля Луис Гарсия Пласа, че се опитва да отклони вниманието от крайния резултат.

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Инцидентът се случи, когато резултатът все още беше 0:0, а Гюлер влезе в сблъсък с играча на Севиля, което предизвика бурни протести от страна на противниковата скамейка. Съдията обаче остави играта да продължи, без да се намесва. След последния съдийски сигнал Жозе Моуриньо изрази недоумение относно дебатите около младия турски талант.

„Никой не успя да ми покаже, че това, за което говорят, се е случило“, коментира Моуриньо на пресконференцията след мача. „Няма никакви кадри. Поисках записи от телевизионното излъчване, както и от моя щаб, който разполага с тактическа камера, но не видях нищо, което да потвърждава твърденията или да обяснява защо Луис Гарсия Пласа е бил толкова раздразнен“, добави той. „Честно казано, ако някой ден се случи нещо в наша полза, няма да имам проблем да го призная. Но смятам, че по-често ще се случва обратното – такава е тенденцията. Аз не видях нищо. Ако до събота някой ми предостави ясни и обективни кадри на нещо, което не съм забелязал – и което футболистът твърди, че изобщо не се е случило – тогава ще обсъдим въпроса. Но дотогава – нищо“, каза още Жозе Моуриньо.

📌Una mejor repetición de la roja de la que se salva Arda Guler ➡️Esto mínimo es amarilla, pero el árbitro ni se entera, no la ve 👀El VAR no entra si se considera que es amarilla. Ahí está la discusión: ¿amarilla o roja? 🟥Roja. Agresión https://t.co/0WgqS2Pvwy — Armando Naranjo 🍊 Naranjazos (@Naranjazos10) October 19, 2026

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Снимки: Imago