Реал Мадрид 0:0 Севиля, натиск на домакините

Реал Мадрид и Севиля играят при 0:0 в късния неделен двубой от 9-ия кръг на Ла Лига. "Белите" ще се опитат да скъсят изоставането си от водача Барселона преди големия сблъсък между двата тима на "Камп Ноу" следващата седмица. Футболистите на Жозе Моуриньо са 4-ти в класирането с 18 точки, като изостават не само от каталунците, но и от Атлетико Мадрид и Бетис.

Севиля се представя над очакванията от началото на сезона. Отборът от Андалусия е 6-и в подреждането с 14 точки, а като гост не познава вкуса на загубата и вече победи Атлетик Билбао и Депортиво Ла Коруня.

Реал Мадрид е без наказания Винисиус Жуниор, а вместо него шанс като титуляр получава Ендрик, който ще си партнира в предни позиции с Килиан Мбапе и Ян Диоманде. Трент Александър-Арнолд и Дензъл Дъмфрис са резерви, а като десен бек ще играе Федерико Валверде. Другите бранители пред Тибо Куртоа са Ибрахима Конате, Дийн Хаусен и Марк Кукурея.

Двойка вътрешни халфове за "белите" ще са Орелиан Чуамени и Арда Гюлер, а Джуд Белингам ще има по-офанзивна роля. На пейката остават Бернардо Силва, Антонио Рюдигер, Едер Милитао Едуардо Камавинга и жокерът Карлос Еспи.

📋✅ ¡Nuestro XI inicial! 🆚 @SevillaFC 👉 @UnicajaBanco https://t.co/9Hpxgq2DEp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 18, 2026

Наставникът на Севиля Луис Гарсия Пласа залага в предни позиции на Роби Юр, а зад него ще играят Рубен Варгас, Жерард Фернандес и Феликс Корея. В средата на терена стартират Люсиен Агуме и Юсуф Фофана.

На вратата на андалусийци е Одисеас Влаходимос, а четиримата бранители са Хуан Иглесиас, Андрес Кастрин, Кике Салас и Габриел Суазо. Заради контузии извън състава са Исаак Ромеро, Йон Гуриди и Гиорги Кочорашвили, а сред резервите са Чидера Еджуке и Аруна Санганте.

🚨 Nuestro XI para medirnos al Real Madrid ⚪️🔴 Odysseas; Iglesias, A. Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Vargas, Félix, Peque; Robbie Ure. #RealMadridSevilla | #WeAreSevilla | #NuncaTeRindas https://t.co/ouNIUnA9C1 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 18, 2026

Шотландецът Роби Юр отправи първия точен изстрел в мача в 3-тата минута, но без да затрудни Тибо Куртоа. Реал отвърна с бърза размяна на пасове между Диоманде и Мбапе, но французинът шутира в аут.

Мадридчани бързо овладяха средата на терена и започнаха да плетат многоходови комбинации, но срещу себе си имаха една от най-солидните защитни линии в първенството. В 16-ата минута Рубен Варгас влезе в наказателното поле на домакините и отправи остър удар, но топката мина встрани от целта.

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Снимки: Gettyimages