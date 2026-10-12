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Бивш президент на Барселона с неочаквано остри думи към Меси: За какъв се мисли? Клубът е над него

  • 12 окт 2026 | 13:48
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Бившият президент на Барселона Жоан Гаспар който в миналото сам определи себе си като „най-лошия ръководител в историята на клуба“, отправи изненадващо тежки думи по адрес на клубната икона Лео Меси.

Меси припомни емблематичен момент от кариерата си в Барселона покрай сбогуването с Аржентина
Меси припомни емблематичен момент от кариерата си в Барселона покрай сбогуването с Аржентина

Въпреки че навремето управлението на Гаспар доведе каталунския гранд почти до пълен срив, днес той се изявява като един от най-гласовитите защитници на настоящия президент Жоан Лапорта. От позицията на човек без преки отговорности в клуба, бившият функционер си позволи да отправи сериозно предупреждение към аржентинската суперзвезда по време на участие в подкаста „Соло пара кулес“.

„Като футболист Лео е най-добрият в света. Има обаче едно нещо, което не бива да се забравя – Барса винаги е над него“, заяви Гаспар. „Нека внимава много! Казвам го с цялата обич към един исторически играч, когото лично привлекох, когато беше на 13 години и аз оглавявах Барса. Той е велик футболист до голяма степен именно благодарение на клуба.“

Повод за недоволството на Гаспар се оказаха спекулациите, че евентуалният прощален мач на Меси с Барселона се бави заради разногласията му с настоящото ръководство.

„Бих му дал още малко време, но ще дойде момент, в който ще започне да ме дразни, че сеньор Лео Меси не полага и най-малкото усилие да дойде и да се сбогува с привържениците. Независимо кой е президент на клуба! За какъв се мисли? Да поставя като условие, че няма да се върне, докато Лапорта управлява? Ако бях на мястото на сегашния президент, нямаше да отида на подобно събитие

Който и да е президент, Меси е длъжен да дойде и да се сбогува с Барса. Ако Лео откаже да дойде само защото Лапорта е начело и предпочете да го направи едва след като той си тръгне, аз лично няма да стъпя на този бенефис“, допълни той.

За финал Гаспар разказа любопитна семейна история, с която опита да докаже, че времето на аржентинеца в съзнанието на подрастващите отминава. Той сподели, че когато завел четиримата си правнуци да им купи екипи на Барселона и ги попитал дали искат името на Меси или на Ламин, децата категорично избрали Ламин и дори попитали кой е другият футболист.

Подобно твърдение звучи меко казано странно на фона на триумфа на Меси на последното Световно първенство, но ясно подчертава стремежа на Гаспар да защити сегашното управление в клуба.

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