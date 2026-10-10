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Флик: Ранният гол много ни улесни

  • 10 окт 2026 | 22:55
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Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик изрази задоволството си от представянето на отбора след категоричния успех с 3:0 над Хетафе в среща от 8-ия кръг на испанската Ла Лига. Това беше 43-та победа на Барса с поне три гола разлика под ръководството на германския специалист.

„Бързото откриване на резултата бе от ключово значение, за да натрупаме увереност на терена. След подобни паузи винаги се подновява играта трудно, но отборът се справи на висота. Хетафе се защитава отлично и е сред най-силните тимове в дефанзивен план. Срещу подобен съперник не е лесно да създаваш чисти положения, но ние намерихме пролуки, като същевременно бяхме стабилни и в защита. Изключително съм доволен от видяното – стремежът ни е да контролираме развоя на събитията и съперника, което днес реализирахме напълно“, коментира Флик.

Девет от девет за Барселона, но лесното свърши и идва тежкото
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Наставникът на каталунците обърна специално внимание и на младите таланти в състава: „Жерард Мартин показва изключителен манталитет. Той работи упорито на всяка тренировка и постоянно иска да се развива. Оказваме му нужната подкрепа и неговият напредък е забележителен, което искрено ме радва. Точно това е моделът, по който искаме да интегрираме юношите от Ла Масия.“

„На всяка позиция имаме по двама или трима футболисти на феноменално ниво, а микроклиматът в съблекалнята е прекрасен. Най-важното за мен е, че колективът е поставен над индивидуалностите и треньорите“, добави Флик.

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Снимки: Imago

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