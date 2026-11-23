Лудогорец преследва задължителна победа срещу Дунав

Лудогорец приема Дунав (Русе) в последния двубой от 15-ия кръг на efbet Лига. Срещата на „Хювефарма Арена“ в Разград започва днес от 18:00 часа, а "орлите" ще се опитат да се възползват от грешната стъпка на ЦСКА, за да съкратят изоставането си от лидерите в класирането.

Разградчани влизат в двубоя с 30 точки от 13 изиграни срещи и заемат четвъртото място. Пред тях са ЦСКА и Левски с по 35 точки, както и ЦСКА 1948 с 30.

Вчера ЦСКА завърши 3:3 при гостуването си на Ботев (Пловдив), докато Левски победи Локомотив (София) с 4:1. Това означава, че при успех срещу Дунав Лудогорец ще събере 33 точки и ще се доближи само на две от първите два отбора, при това с мач по-малко от тях.

Отборът от Разград ще се стреми да се върне на победния път в първенството след равенството 2:2 срещу ЦСКА 1948 в последния си шампионатен двубой. Преди това Лудогорец спечели с 3:0 гостуването си на Локомотив (Пловдив).

Дунав пристига в Разград като 11-и в класирането с 12 точки от 14 мача. "Драконите" имат три победи, три равенства и осем загуби, като в последните си две срещи отстъпиха с 0:1 на Левски и завършиха 1:1 при гостуването си на Ботев (Пловдив).

Русенци нямат наказани футболисти за срещата. Защитникът Хосе Кабаркас и крилото Чарлс Апия са възстановени от контузиите си и отново са на разположение. Извън състава до края на календарната година остават Денислав Минчев и Билал Ел Баккали.

Любопитен детайл е, че наставникът на Дунав Георги Чиликов познава отлично обстановката в Разград. Той беше част от треньорския щаб на Димитър Димитров в Лудогорец, когато тимът участва в груповата фаза на Лига Европа и достигна до елиминационните двубои срещу Милан.

Първата среща между Лудогорец и Дунав през настоящия сезон завърши с победа на разградчани с 2:0 в Русе.

За домакините предстоящият мач има особено значение с оглед на битката за титлата. След двубоя с Дунав на Лудогорец предстои гостуване на Ботев (Враца) на 28 ноември, а на 3 декември е отложеният сблъсък с Левски.

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Снимки: Startphoto