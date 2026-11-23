Скот Мактоминей обяви радостна вест

Полузащитникът на Наполи Скот Мактоминей ще става баща за първи път. Бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед обяви радостната новина заедно със своята половинка Кам Рийдинг, като двамата споделиха снимки в социалните мрежи, на които показват ехографски снимки и положителен тест за бременност.

Мактоминей отново влезе в ролята на герой за Наполи

„Най-ценният подарък, любов за цял живот“, написа Мактоминей към публикацията си в "Инстаграм". Новината предизвика множество поздравления от настоящи и бивши негови съотборници. Сред тях бяха Хари Магуайър, Бруно Фернандеш, Давид де Хеа и Били Гилмор, а официалните профили на Манчестър Юнайтед и Наполи също поздравиха двойката. Радостната вест дойде в ден, в който шотландският национал отново се превърна в герой за Наполи, отбелязвайки победния гол за своя тим. Още при предишно свое попадение той бе поставил топката под фланелката си, с което загатна за предстоящото попълнение в семейството.

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Снимки: Gettyimages