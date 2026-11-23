Полузащитникът на Наполи Скот Мактоминей ще става баща за първи път. Бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед обяви радостната новина заедно със своята половинка Кам Рийдинг, като двамата споделиха снимки в социалните мрежи, на които показват ехографски снимки и положителен тест за бременност.
Мактоминей отново влезе в ролята на герой за Наполи
„Най-ценният подарък, любов за цял живот“, написа Мактоминей към публикацията си в "Инстаграм". Новината предизвика множество поздравления от настоящи и бивши негови съотборници. Сред тях бяха Хари Магуайър, Бруно Фернандеш, Давид де Хеа и Били Гилмор, а официалните профили на Манчестър Юнайтед и Наполи също поздравиха двойката. Радостната вест дойде в ден, в който шотландският национал отново се превърна в герой за Наполи, отбелязвайки победния гол за своя тим. Още при предишно свое попадение той бе поставил топката под фланелката си, с което загатна за предстоящото попълнение в семейството.
Снимки: Gettyimages