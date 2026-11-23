Ламин Ямал няма да пътува до Азербайджан

Ламин Ямал няма да пътува с Барселона за визитата в Баку в Шампионската лига, където каталунците се изправят срещу Сабах в сряда от 19:45 часа. Крилото има проблем в десния глезен и ще остане в Испания за почивка. Решението е взето съгласувано между футболиста, треньорския щаб и ръководството, като всички страни са се обединили около мнението, че е най-добре младокът да бъде съхранен след натрупаните големи натоварвания в последните седмици.

“Ямал изпитва лек дискомфорт в десния глезен. Като предпазна мярка той ще пропусне мача срещу Сабах, но се очаква да бъде готов за двубоя с Депортиво Ла Коруня в неделя”, гласи официалната информация от лагера на “блаугранас”.

В испанския гранд са убедени, че Ямал се нуждае от пауза и че срещата с азербайджанския съперник предоставя удобна възможност за това. Ситуацията не е свързана със сериозна травма, а представлява чисто превантивна мярка, за да се предпази един от основните играчи на тима от преумора. Подобна предпазливост беше проявена и по време на последната международна пауза, когато нападателят не игра в първия мач на Испания.

Сгъстената програма на „синьо-червените“ също е оказала сериозно влияние. След визитата в Баку на отбора предстоят далеч по-тежки изпитания, започвайки с Депортиво и Атлетико Мадрид, както и важни срещи в Ла Лига и Шампионската лига срещу Манчестър Сити. В тази натоварена поредица Ханзи Флик държи да разполага със своя футболист в най-доброто възможно функционално състояние.

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