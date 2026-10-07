Eто как Барселона отбеляза прощалния мач на Меси с Аржентина

Бившият клуб на Лионел Меси - Барселона, не пропусна да отбележи в социалните мрежи и на официалния си сайт последния мач на легендарния играч с националния отбор на Аржентина.
Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна
„От златния медал в Пекин през 2008 година до незабравима кариера, ти направи история на всяка крачка с "Албиселесте". Поздравления, Лео: благодарение на теб, фланелката на аржентинския национален отбор става още по-легендарна!“, написаха каталунците на профила си в платформата X.
Както е известно, Лионел Меси изигра последния си мач за националния отбор на Аржентина. В приятелски мач срещу Бенин на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес, аржентинците спечелиха с 3:0, като капитанът на отбора отбеляза гол и направи две асистенции.
Подробен пост за бенефиса на легендарния футболист имаше и в официалния сайт на Барселона.
"Ерата на Лео Меси в националния отбор на Аржентина официално завърши. Легендарният футболист сложи край на международната си кариера при победата на „гаучосите“ с 3:0 в контролна среща срещу Бенин, играна в Буенос Айрес. Меси отбеляза паметния момент с поредното си попадение със свещения екип на „албиселесте“.
Играчът с най-много голове, мачове и трофеи в историята на Барселона получи трогателно признание в нощ, изпълнена с емоции и сълзи на стадион „Естадио Монументал“. Хиляди привърженици на трибуните и милиони пред телевизионните екрани станаха свидетели на историческото сбогуване.
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Меси приключва изявите си за националния тим с впечатляващите 208 двубоя и 126 отбелязани гола. Във витрината му с Аржентина блестят световната титла, два трофея от Копа Америка, златен олимпийски медал и световна титла за младежи до 20 години", припомнят каталунците.
След това от Барселона отбелязват и постиженията му с екипа на "блаугранас":
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"Неговата велика футболна приказка обаче води началото си от каталунския клуб, където той пристига едва 13-годишен през 2000 година. Надарен с феноменален талант, аржентинецът бързо премина през юношеските гарнитури на Барса, за да дебютира за мъжкия тим в приятелски мач срещу Порто на 16 ноември 2003 г. – преди близо 23 години. Година по-късно той записва и първия си официален двубой срещу Еспаньол.
От онзи паметен 16 октомври 2004 г. са изминали 8 030 дни – точно 21 години, 11 месеца и 20 дни. Написаното от Меси през този период остава във футболната история: 778 срещи, 672 попадения и 35 трофея за Барселона – постижения, недостижими за никой друг в историята на клуба.
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Неговият вроден гений остави незабравими спомени на „Спотифай Камп Ноу“ и по целия свят. Сред тях изпъкват първият му гол в Ла Лига срещу Албасете след подаване на Роналдиньо, шедьовърът срещу Хетафе в стил „Марадона“, попадението с глава на финала в Шампионската лига в Рим срещу Манчестър Юнайтед и безбройните му паметни моменти срещу вечния съперник Реал Мадрид.
Лео Меси се разделя с националния отбор на Аржентина, но активната му кариера продължава в САЩ с екипа на Интер Маями, където футболната му магия все още радва феновете", пишат още каталунците.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages