Eто как Барселона отбеляза прощалния мач на Меси с Аржентина

Бившият клуб на Лионел Меси - Барселона, не пропусна да отбележи в социалните мрежи и на официалния си сайт последния мач на легендарния играч с националния отбор на Аржентина.

Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

„От златния медал в Пекин през 2008 година до незабравима кариера, ти направи история на всяка крачка с "Албиселесте". Поздравления, Лео: благодарение на теб, фланелката на аржентинския национален отбор става още по-легендарна!“, написаха каталунците на профила си в платформата X.

From that gold medal in Beijing in 2008 to an unforgettable career, making history every step of the way with La Albiceleste. 🥇🇦🇷 Congratulations, Leo, for continuing to make Argentina’s jersey even more iconic! 🐐👏 https://t.co/JPYVRvOTHa — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 7, 2026

Както е известно, Лионел Меси изигра последния си мач за националния отбор на Аржентина. В приятелски мач срещу Бенин на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес, аржентинците спечелиха с 3:0, като капитанът на отбора отбеляза гол и направи две асистенции.

Подробен пост за бенефиса на легендарния футболист имаше и в официалния сайт на Барселона.

We saw you debut with your national team as a kid. We saw you win Olympic gold, lose finals, take every criticism, walk away and come back. We saw you finally win the Copa América. We saw you complete football with the World Cup. We saw you win another Copa. And now, at 39, we’ve seen you produce one last historic World Cup. What a privilege it has been, we can never forget. ❤️ — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 7, 2026

"Ерата на Лео Меси в националния отбор на Аржентина официално завърши. Легендарният футболист сложи край на международната си кариера при победата на „гаучосите“ с 3:0 в контролна среща срещу Бенин, играна в Буенос Айрес. Меси отбеляза паметния момент с поредното си попадение със свещения екип на „албиселесте“.

Играчът с най-много голове, мачове и трофеи в историята на Барселона получи трогателно признание в нощ, изпълнена с емоции и сълзи на стадион „Естадио Монументал“. Хиляди привърженици на трибуните и милиони пред телевизионните екрани станаха свидетели на историческото сбогуване.

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

Меси приключва изявите си за националния тим с впечатляващите 208 двубоя и 126 отбелязани гола. Във витрината му с Аржентина блестят световната титла, два трофея от Копа Америка, златен олимпийски медал и световна титла за младежи до 20 години", припомнят каталунците.

След това от Барселона отбелязват и постиженията му с екипа на "блаугранас":

Аржентина преди и след Меси: как един гений пренаписа футболната история на “гаучосите”

"Неговата велика футболна приказка обаче води началото си от каталунския клуб, където той пристига едва 13-годишен през 2000 година. Надарен с феноменален талант, аржентинецът бързо премина през юношеските гарнитури на Барса, за да дебютира за мъжкия тим в приятелски мач срещу Порто на 16 ноември 2003 г. – преди близо 23 години. Година по-късно той записва и първия си официален двубой срещу Еспаньол.

От онзи паметен 16 октомври 2004 г. са изминали 8 030 дни – точно 21 години, 11 месеца и 20 дни. Написаното от Меси през този период остава във футболната история: 778 срещи, 672 попадения и 35 трофея за Барселона – постижения, недостижими за никой друг в историята на клуба.

Емоционално послание от Ди Мария към Меси: Ще ти бъдем благодарни до края на живота си

Неговият вроден гений остави незабравими спомени на „Спотифай Камп Ноу“ и по целия свят. Сред тях изпъкват първият му гол в Ла Лига срещу Албасете след подаване на Роналдиньо, шедьовърът срещу Хетафе в стил „Марадона“, попадението с глава на финала в Шампионската лига в Рим срещу Манчестър Юнайтед и безбройните му паметни моменти срещу вечния съперник Реал Мадрид.

Лео Меси се разделя с националния отбор на Аржентина, но активната му кариера продължава в САЩ с екипа на Интер Маями, където футболната му магия все още радва феновете", пишат още каталунците.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages