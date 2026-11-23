Ван Дайк след триумфа над Манчестър Юнайтед: Бяхме безупречни от първата секунда

Ливърпул се завърна към мачовете от Висшата лига по най-добрия начин, след като надигра категорично вечния си съперник Манчестър Юнайтед в дербито на „Анфийлд“ в неделя. Интригата в срещата бе сериозно повлияна още в началните минути, когато бранителят на гостите Лени Йоро получи директен червен картон за нарушение срещу откъсващия се Александър Исак. „Червените“ се възползваха моментално от численото си предимство и поведоха чрез попадения на Доминик Собослай и Флориан Виртц, а през втората част Рио Нгумоа и Виктор Муньос довършиха съперника за изразителния успех.

След края на двубоя капитанът на мърсисайдци Вирджил ван Дайк сподели впечатленията си:

„Напълно заслужен успех. Червеният картон безспорно промени мача, но смятам, че ние заявихме намеренията си още от първата секунда. Изключително съм доволен от победата. Не знаехме точно какво да очакваме от противника поради новия им наставник и тактическите промени, но бяхме подготвени за различни сценарии. В подобни дербита всичко се свежда до това колко силно желаеш победата – трябва да го докажеш във всяко едно единоборство, във всеки спринт и при всяко връщане в защита. Справихме се безупречно от самото начало.

Този резултат със сигурност трябва да ни даде сериозен импулс. Стандартът във всеки един турнир обаче е изключително висок и не бива да се главозамайваме. Победата е много важна за нас като колектив, за спортно-техническия щаб и за целия клуб. Можем да бъдем щастливи, но още от понеделник вниманието ни изцяло се пренасочва към Шампионската лига", заяви Ван Дайк.

Капитанът говори и за работата с мениджъра Андони Ираола:

„Той върши отлична работа. Постепенно свиква с обстановката в Ливърпул и с изискванията на поста, заедно със своя екип. Тренировките са изключително натоварени и интензивни, защото той държи идеите му да бъдат изпълнявани стриктно. Всяко ново начало изисква малко време за адаптация, но съм убеден, че всичко в отбора ще си дойде на мястото.“

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Снимки: Imago