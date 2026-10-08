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Меси е звезда в анимационен сериал

  • 8 окт 2026 | 17:38
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Лионел Меси ще бъде звездата в нов анимационен сериал на Disney+, озаглавен „Меси и гигантите“, като този път ще се изяви и като изпълнителен продуцент извън футболния терен.

Спортно-фентъзи поредицата разказва историята на „Лео“ – 12-годишен фен, попаднал в алтернативна вселена, управлявана от гиганти. За да се върне у дома, той ще трябва да разчита на футболните си умения, екипната работа и решителността си.

Новината идва непосредствено след като 39-годишната футболна икона сложи приказен край на 21-годишната си кариера в националния отбор. В последния си мач за Аржентина пред препълнения стадион „Монументал“ в Буенос Айрес Меси изнесе впечатляващо представяне, като имаше пряко участие и в трите гола при победата с 3:0 над Бенин. Меси асистира на Николас Отаменди за първия гол с центриране от корнер, подаде на Нико Пас за второто попадение с фалциран удар и сложи точка на международната си кариера, реализирайки дузпа в 71-ата минута.

Голът бе неговият 126-и и последен за „Албиселесте“, с което бе поставен емоционален край на кариерата му за националния отбор, а наследството му преминава от героичните изяви на истинския футболен терен към анимационно фентъзи приключение за новото поколение.

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