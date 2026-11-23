Левски гостува в най-опасния град в Европа

Слушай на живо: Марсилия - Левски

Левски ще гостува на Олимпик Марсилия в петия си мач от основната фаза на Лига Европа. “Сините” ще играят на легендарния “Стад Велодром”, а градът в Южна Франция момента не е сред най-привлекателните за посещение. Според платформата за сравняване на градове и държави по различни показатели Numbeo през 2026 година Марсилия е най-опасният град в Европа с индекс на престъпността от 67.1. Този рейтинг отразява предимно бройката на дребни кражби, джебчийство и общо усещане за сигурност сред хората, а не толкова тежки престъпления и извънредно насилие.

Втори в класацията е Бирмингам с индекс 64.0, а трети е друг френски град - Гренобъл, следван от Неапол и Ковънтри. За сравнение индексът на София в това отношение е 38.35, което отразява сравнително спокойно ежедневие в столицата ни, а най-сигурен град според класацията е Хага в Нидерландия с индекс на престъпността 20.7.

Левски сезира УЕФА заради отпуснатите билети от Марсилия

Към момента от Олимпик са отпуснали едва 500 билета за фенове на "сините" на "Велодром". От Герена обаче изпратиха официална петиция до УЕФА с искане на увеличение на тази борйка, тъй като се очаква по-голяма маса фенове на тима да пристигнат в Марсилия с желание да гледат срещата в четвъртък.

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