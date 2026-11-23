ЦСКА продължава да е единственият непобеден тим в родния шампионат след равенството 3:3 при визитата на Ботев (Пловдив) от 15-ия кръг на efbet Лига. Преди паузата за националните отбори “червените” бяха в компанията на още 23 отбора, които не познаваха загубата в собствените си шампионати. След изминалия уикенд обаче тази бройка спадна с три отбора, след като Ред Бул Залцбург загуби от Аустрия (Виена), Брунос Мегпайс падна от Линкълн Ред Импс в Гибралтар, а Фолгоре бе победен от Фиорита в Сан Марино.
Така вече са 21 тимовете, които не познават загубата из първенствата на Европа, а само един е с пълна безгрешност - Порто, който има само победи в португалския шампионат - 11. Най-дълга серия без загуба пък е за Ню Сейнтс в Уелс, който вече 17 двубоя е без поражение.
Ето всички непобедени отбори в Европа за първенство:
Цървена звезда (Сърбия) - 16
Дунайска Стреда (Словакия), ЦСКА (България), Славия Прага (Чехия), Мидтиланд (Дания) - 15
УНА Щрасен (Люксембург) - 13
Лацио (Италия), Юнион Сен Жилоа (Белгия), Рома (Италия)- 12
Порто (Португалия) - 11
Байерн Мюнхен (Германия), Борусия Дортмунд (Германия), Макаби Тел Авив (Израел) - 10
Санта Колома (Андора), Линкълн Ред Импс (Гибралтар), Сейнт Джоузефс (Гибралтар), Тре Пене (Сан Марино), Интер Ескалдес (Андора), Ла Фиорита (Сан Марино) - 9Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google