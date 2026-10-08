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Трогателното послание на Антонела към Меси: Има нощи, които обясняват цял един живот

  • 8 окт 2026 | 03:05
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Трогателното послание на Антонела към Меси: Има нощи, които обясняват цял един живот

Краят на паметния път на Лионел Меси с екипа на Аржентина бе белязан от прочувствено послание от съпругата му Антонела Рокусо, която използва социалните мрежи, за да изрази огромната си гордост от постигнатото от аржентинската суперзвезда.

Сбогуването на десетката с международната сцена стана факт в сряда сутринта в контрола срещу Бенин, играна на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес. В празничната вечер селекцията на албиселесте спечели с 3:0, а капитанът направи истински рецитал, отчитайки се с гол и две асистенции.

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Видимо развълнувана от края на тази ера, Антонела сподели изпълнено с обич послание.

„Има нощи, които обясняват цял един живот. И снощната беше една от тях. Колко красиво бе да те видя заобиколен от толкова много топлота, от толкова много хора, които ти благодарят и ти връщат всичко, което им даде през годините“, написа тя.

„Ти заслужи тази любов. Изгради я със своята същност, със своята скромност, със своята отдаденост и със сърцето, което винаги оставяше за тази фланелка. Каква гордост е, че извървях този път до теб, и колко вълнуващо е да видя как затваряш толкова голяма страница от живота си по този начин. Благодарим ти, че ни научи на толкова много! Обичаме те. Винаги с теб“, завърши тя.

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